Continuano i feroci attacchi a Nikita Pelizon. E stavolta non sono arrivati nella casa del GF Vip 7, bensì dall’esterno della stessa. E fanno decisamente molto male alla concorrente, che potrebbe avere delle ripercussioni da queste affermazioni in vista della finale del 3 aprile. Lei per ora non è la principale candidata a vincere, visto che davanti a lei nei pronostici ci sarebbero Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi. E queste parole non le faranno sicuramente piacere, anche se le leggerà probabilmente a reality finito.

Da ormai diverso tempo Nikita Pelizon è stata abbastanza estromessa dalle dinamiche degli altri concorrenti del GF Vip 7. Ha rapporti ai minimi termini con gli altri coinquilini e solamente Milena Miconi l’ha recentemente abbracciata o ha comunque avuto maggiori dialoghi. Tutti gli altri la snobbano quasi sempre, basti pensare che nell’ultimo appuntamento col GF Vip Radio nessuno voleva porgerle nemmeno una domanda, a dimostrazione del fatto che non sono interessati alla sua vita.

Nikita Pelizon, attacco durissimo fuori dal GF Vip 7

Attraverso un’intervista al settimanale Vero, un’ex vippona ha letteralmente distrutto Nikita Pelizon, che tra pochi giorni conoscerà il suo destino al GF Vip 7. Lei è tra le finaliste e combatterà da sola contro tutti. Intanto, questo quanto rivelato su di lei, che ha subito un giudizio devastante: “Lei è costruita dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Credo che non esista nella casa persona più cattiva. Ha vissuto appiccicata ad Antonella quando si sono odiate per mesi. Ma chi ci crede?”.

A demolire Nikita è stata l’ex coinquilina Wilma Goich, che quindi la ritiene una ragazza cattiva e senza scrupoli, dato che avrebbe anche instaurato un rapporto di amicizia non vero con Antonella, prima che quest’ultima venisse eliminata. La cantante ha infatti aggiunto: “Antonella è infantile e non riesce a capire l’astuzia di Nikita, Edoardo è uscito per colpa sua. Daniele? Avevamo bisogno delle affezioni particolari con baci ed abbracci che mancavano ad entrambi, ma non si tratta di amore”.

Ad incoraggiare nei giorni scorsi Nikita Pelizon e lo staff è stato l’ex fidanzato Matteo Diamante: “Fortunata ad avere una migliore amica come te. Un lavoro straordinario e sono felice. Io sono stato solo un supporto, Niki sarà felice non appena uscirà e vedrà tutto questo”.