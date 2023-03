Non si arrestano le polemiche al GF Vip 7. Sono tre i concorrenti al centro dell’attenzione, due dei quali sono stati pesantemente criticati dal pubblico. Ad essere finiti nel mirino Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi, a causa di un comportamento scorretto che avrebbero tenuto nei riguardi di Nikita Pelizon. Quest’ultima, che è una delle finaliste, è la più solitaria nella casa avendo perso l’ultimo punto di riferimento, ovvero Antonella Fiordelisi. E le cose sono difficili anche a ridosso della finalissima della trasmissione.

Nessuna pace, ma nemmeno un compromesso al GF Vip 7 tra Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Si è svolto l’appuntamento conclusivo con GF Vip Radio e ciò che hanno fatto alla modella di Trieste ha lasciato tutti di stucco. A scoprire tutto è stato il sito Leggo, che ha anche riportato alcune dichiarazioni degli utenti su Twitter. C’è stata una domanda specifica da parte della moglie di Bradford Beck, ma la risposta degli altri ha fatto rimanere molto male Nikita.

GF Vip 7, brutto gesto di Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi a Nikita Pelizon

Quindi, mentre tutti i protagonisti rimanenti del GF Vip 7 erano intenti a dare vita al GF Vip Radio, Giaele De Donà si è rivolta ad Edoardo Tavassi e agli altri e, parlando di Nikita Pelizon ha domandato: “Chi vuole fare le domande a Nikita?“. La reazioni di tutti è stata decisamente glaciale e quindi nemmeno in questo momento di svago l’ascia da guerra è stata messa da parte. Giaele non ha più fiatato, mentre il fratello di Guendalina ha subito rifiutato. A quel punto c’è stato l’intervento di un’altra concorrente.

A farle le domande è stata unicamente Milena Miconi, che è colei che ha manifestato maggiore vicinanza e ha voluto avere un rapporto più civile con Nikita. Sul web si è alzato un coro in favore della Pelizon: “Tavassi sei proprio cattivo, Nikita vincitrice“, “Siete stati i peggiori concorrenti del GF Vip, Spartani non meritate nulla”, “Forza Nikita!”. Nelle quote dei bookmaker Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi sono i favoriti numero uno al successo, ma tutto può accadere da qui a lunedì 3 aprile.

La sorpresa potrebbe essere rappresentata proprio da Nikita Pelizon, la quale nonostante sia invisa a quasi tutti i vipponi rimasti, può contare su un grande appoggio dei suoi fan, che la voteranno in maniera compatta. E avrà anche il supporto di Antonella Fiordelisi.