Nikita Pelizon è una delle grandi protagoniste della settima edizione del GF Vip. Dopo Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, la modella triestina è arrivata in finale insieme a un altro pezzo forte del reality show condotto da Alfonso Signorini, Edoardo Tavassi. Ora resta solo un altro finalista, e i telespettatori dovranno scegliere tra Alberto De Pisis e Milena Miconi.

L’influencer milanese ha vinto il televoto contro Luca Onestini, uscito dalla casa insieme ad Andrea Maestrelli, ma è stato battuto da Nikita Pelizon che è volata in finale. L’ultimo atto di questa edizione del Grande Fratello Vip sarà lunedì 3 aprile in prima serata.

Nikita Pelizon, Marco Bellavia si scaglia contro i concorrenti del GF Vip 7

Durante l’ultima puntata del GF Vip 7, quella in cui Nikita Pelizon è stata proclamata finalista del reality show. La scena andata in onda poco dopo ha scioccato tutti. Visti i rapporti tesissimi che la modella triestina ha con gli altri coinquilini, a parte Milena Miconi e Alberto De Pisis, la reazione della casa è stata a dir poco “glaciale”. Solo Milena si è avvicinata per abbracciarla, mentre gli altri sono rimasti in disparte.

Non solo attacchi dai telespettatori, ma anche l’ex vippone Marco Bellavia, che proprio nella casa è stato vittima di bullismo, è intervenuto per prendere le parti di Nikita Pelizon. “Anche per questo spero vinca Nikita. Sportività parola assente nel vocabolario degli altri finalisti”, ha scritto in un post dove si leggono anche altre parole contro gli altri concorrenti: “Questo è servito a capire che persone (tranne Milena) squallide, viscide e vergognose erano sedute su quel divano. È stata la scena più brutta del GF”.

Una presa di posizione che ovviamente è in linea con quello che l’ex concorrente ha vissuto all’interno della casa. Ricordiamo che Marco Bellavia è stato bullizzato da alcuni concorrenti. Per questo motivo Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal gioco. Anche Milena Miconi ha criticato il comportamento degli altri vipponi con Nikita Pelizon: “Non è il problema quello di non alzarsi e andare a fare un gesto che in quel momento non ti va o non ti senti di farlo. No, non è quello. Il problema è che tante persone se ne sono andate. E non hanno condiviso un momento che poteva essere bello“.