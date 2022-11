Incredibile episodio hot al GF Vip 7 con Luciano Punzo e un concorrente assoluti protagonisti. Proprio l’ex Temptation Island ha dato vita ad un siparietto bollente. Il video è stato immediatamente visto da migliaia di utenti, sorpresi da quegli attimi clamorosi e inaspettati. Certo, i rapporti tra i due erano giunti già a buonissimo punto, ma arrivare ad una complicità di questo tipo non era così facile in poco tempo. Invece ce l’hanno fatta e hanno regalato al resto dei compagni e al pubblico dei momenti indimenticabili.

Nella casa del GF Vip 7 Luciano Punzo e questo gieffino si sono esibiti in una performance spinta sul letto. Intanto, in queste ore la mamma di Micol Incorvaia si è scagliata contro Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Nel post la donna ha paragonato la figlia Micol a Cenerentola e con tono provocatorio e sarcastico, le due gieffine alle sorellastre, riprendendo dunque le dinamiche della nota fiaba. Foto che poi non potevano che essere ulteriormente condivise e diffuse anche da parte dello staff della vippona.

GF Vip 7, Luciano Punzo: momento hot con Alberto De Pisis

Nelle mura del GF Vip 7 Luciano Punzo ha in primis tolto la camicia e la cravatta al compagno di avventura e poi in stanza è avvenuto l’impensabile. Ha cominciato a massaggiarlo sul letto in modo sensuale e ha detto alcune frasi praticamente vietate ai minori: “Facciamo un porno, lo sto violentando. Adesso me lo sto inch***”. E il popolo del web, come sottolineato dal sito Biccy, si è scatenato con commenti divertiti. E c’è chi addirittura sogna in grande e ipotizza la nascita di un sentimento tra i due protagonisti del reality show.

Quindi, Luciano Punzo ha fatto un massaggio e lo ha commentato con parole più che bollenti e da censura ad Alberto De Pisis. Queste alcune delle reazioni degli utenti di Twitter: “Questo massaggio è oltre le cinquanta sfumature di rosso”, “Davvero profondo questo massaggio”, “Ok il massaggio, ma avete sentito bene le parole che diceva ad Alberto, mentre si muoveva?”, “Il modo in cui Alberto guardava Luciano. Fa che sia la volta buona che si dimentica del Carlino di Antonella e passa a qualcuno che lo tratta come si merita di essere trattato”.

Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorno, ma ciò che sembra è che stia nascendo un bellissimo rapporto di amicizia tra Luciano Punzo e Alberto De Pisis. Questo momento hot è stato estemporaneo e non prevedrebbe nessun vero interesse estetico di Luciano. Ma hanno fatto divertire non poco tantissimi telespettatori.