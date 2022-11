GF Vip 7, Luca Salatino attaccato da un’ex Uomini e Donne. Nella bufera anche la fidanzata Soraia. In queste settimane Luca è stato spesso nel ciclone. L’ultimo caso riguarda il suo faccia a faccia con Attilio Romita con il quale sono volate parole grosse. Per chi non avesse seguito a fare scoppiare lo scontro tra Attilio Romita e Luca Salatino sarebbe stato un paio di scarpe. Secondo quanto il giornalista ha raccontato a George Ciupilan e Giaele De Donà, l’ex tronista di Uomini e Donne lo avrebbe accusato di avere messo le sue scarpe nella valigia di Amaurys Perez.



Una storia finita con toni sopra la media e Luca che ha dovuto fare un passo indietro. Passo che ora difficilmente potrà fare visto che la bufera si sta abbattendo fuori dal GF Vip. A scatenarla una sua ex: Aurora Colombo che ha spiegato come vorrebbe rivederlo, perché le è dispiaciuto “non sapere come sarebbe stata una nostra possibile relazione”.

GF Vip 7, Luca Salatino attaccato da un’ex Uomini e Donne: è Aurora Colombo



“Me ne sono andata da Uomini e Donne senza riflettere e me ne rammarico. Durante le registrazioni non abbiamo la possibilità di incontrarci tra di noi, è vietato dalla produzione, quindi non ho potuto nemmeno parlargli e spiegargli come stavano veramente le cose”. Aurora poi lancia una frecciata alla coppia confessando di non essere mai andata d’accordo con Soraia.



“Mi sembra esagerata la mancanza estrema che prova Luca per la sua fidanzata. Sarà che su queste cose sono molto razionale e non credo che in due mesi di conoscenza, il tempo che ha unito Luca e Soraia, si possa amare così follemente una persona. Se lui piange è perché è fatto così. È il suo modo di esternare i sentimenti, non sta esagerando, ma per me è prematuro parlare già di amore con la A maiuscola”.



Parole che forti che potrebbe ripetere anche nella casa. Se le chiedessero di avere un confronto con Luca al GF Vip accetterebbe, anzi addirittura entrerebbe come concorrente. “Certamente! Anche perché è l’unico modo per parlare con lui in questo momento. Anzi, mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip e condividere con lui l’esperienza proprio per vedere la sua reazione. Sarebbe molto interessante anche perché tra di noi, a parte quello che è successo, c’è stato un grande feeling. Con Luca è stato proprio un colpo di fulmine”

