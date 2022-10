GF Vip 7, valanga di insulti contro Marco Bellavia: interviene il figlio Filippo. Sono giorni duri questi per l’ex conduttore di bim bum bam che ha confessato di non sentirsi bene a livello psicologico. Ha parlato di “squilibrio” anche nella nuova diretta, durante le nomination palesi (per la cronaca c’è poi finito in nomination): “Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento”.



“Conto però di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano tutti quanti. Da solo non riesco, in gruppo sono sicuro di sì. Vorrei rimanere qua dentro. Se una persona ha bisogno e gli altri l’aiutano ce la farà, da solo no”, ha continuato Marco Bellavia. Sull’argomento è tornata a parlarne anche Federica Panicucci nel corso della puntata di Mattino Cinque.

GF Vip 7, insulti a Marco Bellavia: interviene il figlio Filippo



“La cosa fondamentale è che Marco ha chiesto aiuto e tutti lo hanno preso in giro. Ha avuto l’umiltà di chiedere aiuto”. sono state le parole di commento di Patrizia Groppelli. Un discorso che è poi stato ripreso a fine puntata da Alfonso Signorini che si è schierato in sua difesa al contrario di tanti altri vip.Ad eccezione di Antonella Fiordelisi tutti hanno avuto parole vergognose.



Cristina Quaranta dice: “Per me prende gli psicofarmaci”. E Patrizia: “Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip. Te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi”. Infine Ginevra : “Merita di essere bullizzato”.



Centinaia sono gli utenti che hanno preso le sue difese, tra questi il figlio Filippo che in una Instagram story ha cercato di fare arrivare al padre il suo sostegno.“Papà, vola come una farfalla, pungi come un’ape’. In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero. E io voglio essere come te, non mollare! Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente”.

