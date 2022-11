Al GF Vip 7 assenza pesante in studio e subito i telespettatori si sono preoccupati dell’accaduto. Successivamente tutta la verità è venuta fuori e c’è stata quindi definitiva chiarezza. Quando infatti tutti si sono accorti della sua mancata presenza, è iniziato il classico tam tam mediatico al fine di saperne di più. E poi chi era assente ha deciso di rompere il silenzio sui social network e di spiegare cosa è successo nei minimi dettagli. Una spiegazione che ovviamente ha convinto tutti i telespettatori.

A breve vi racconteremo tutto su quanto successo al GF Vip 7, con un’assenza in studio che si è fatta sentire. Intanto, Alfonso Signorini è stato messo nel mirino. La sorpresa a George Ciupilan non è stata gradita ai fan che hanno sparato a zero. In una serata ricca di colpi di scena, dopo che George aveva avuto un duro confronto con Luca Salatino scoperto a parlare alle sue spalle, Signorini ha avuto un lungo colloquio con il concorrente che si è aperto parlando della sua infanzia. “Ma non vedete come soffre sto ragazzo? Fargli vedere il padre equivale a fargli del male”.

Leggi anche: “Eccola, l’abbiamo beccata”. Ginevra Lamborghini, smascherata dopo il GF Vip





GF Vip 7, assenza in studio di Ginevra Lamborghini: il motivo

Al GF Vip 7 occhi puntati subito sull’assenza in studio di un’ex concorrente, che non ha timbrato il cartellino e ha dovuto rinunciare all’ospitata di Alfonso Signorini. Ma fortunatamente non c’è stato nessun motivo serio, come spiegato dalla stessa ragazza: “Ciao ragazzi, sto guardando il Grande Fratello con voi. E vi volevo soltanto rassicurare del fatto che non sono stata in puntata perché sto lavorando tantissimo all’uscita del mio nuovo singolo. Quindi, non mi vedrete questa sera in puntata, ma il prossimo lunedì sicuramente”.

Poi ha aggiunto: “Tra poche settimane uscirà il mio nuovo inedito e domani sarà un giorno importante per la sua realizzazione. Per questo non ho avuto modo di essere in puntata. Stay tuned e baci stellari”. Ad essersi assentata con queste motivazioni la sorella di Elettra, Ginevra Lamborghini, squalificata dal GF Vip 7 ma ugualmente presente in studio nel corso delle settimane. Ma stavolta ha dovuto dire no al programma per dedicarsi interamente alla sua nuova canzone, che proporrà tra pochissimo tempo.

Ginevra Lamborghini svela perché non è in puntata #gfvip pic.twitter.com/LVNmfI78F2 — disagiotv (@disagio_tv) November 22, 2022

Niente di preoccupante dunque per Ginevra, che nei giorni scorsi non era stata bene a causa di un forte mal di gola non legato però al coronavirus. Si tratta unicamente di un motivo lavorativo, che l’ha tenuta impegnata anche nelle ore della puntata del GF Vip.