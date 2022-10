Dopo quello di Marco Bellavia un altro caso scuote il GF Vip 7, insulti vergognosi verso Pamela Prati che indignano e necessitano di un provvedimento: per Alfonso Signorini è un nuovo momento difficile. Lunedì scorso era andata in onda una delle puntate più complicate della storia del GF Vip con l’esclusione di Ginevra Lamborghini prima e di Giovanni Ciacci poi. Tantissimi i messaggi social sull’affaire Bellavia. Scriveva un utente: “Una povera persona presa di mira, bullizzata ed umiliata pubblicamente da un gruppo di maleducat* (per non dire altro) davanti a milioni e milioni di telespettatori”.



“Una scena raccapricciante anche perché vedo in Marco il me stesso di qualche anno fa, quello che agli insulti non rispondeva, ma si isolava, soffrendo il dolore all’interno e in silenzio. Io personalmente in questi ultimi anni, grazie anche ai miei followers, sono riuscito a sconfiggere i miei mali e sono cambiato. Adesso sono diventato l’esatto opposto, ovvero rispondo ad ogni frecciatina”.

Leggi anche: “Stai attenta, avvisata”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli, pazienza finita: non perdona Pamela Prati





GF Vip 7, Giaele De Donà insulti vergognosi a Pamela Prati



E ancora: “Mi rendo conto che anche questo sbagliato, ma capisco quelle persone che reagiscono alla mia vecchia maniera, non riescono a sconfiggere queste debolezze molto brutte, hanno si bisogno di un aiuto, ma non devono essere emarginate. Detto ciò, noi esseri umani siamo tutti uguali e LE PAROLE HANNO UN PESO”.



E peso hanno quelle pronunciate da Giaele De Donà finita al centro delle discussioni per via di un utilizzo dispregiativo e offensivo del termine “down”, rivolto a Pamela Prati. Non appena la notizia si è diffusa si è scatenato il finimondo. “Altra cosa per cui non mi darò mai pace è questa. Voglio anche lei fuori da quella porta”, scrive un’utente condividendo il video in cui Antonella, Edoardo e Giale parlano fuori in giardino di Pamela Prati e Giaele usa parole offensive con leggerezza.



“Nel 2022 usare la parola down come offesa è aberrante e il fatto che non sia stata minimamente ripresa fa pensare molto. Schifo”. Quindi rincara la dose un altro: “Possiamo renderci utili e utilizzare le nostre forze per sbattere fuori la De Donà? Ha chiamato una concorrente down, ma cosa cavolo aspettiamo tutti? Siamo i paladini del giusto, perché non anche in questa occasione? O siamo tutti una massa di ipocriti?”.

“Ci vuole fregare”. GF Vip 7, salta il piano di Pamela Prati: smascherata nella notte