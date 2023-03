Si è verificato un gesto molto importante al GF Vip 7 tra Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi. Nella serata di giovedì 23 marzo non ci sarà la puntata in diretta, infatti siamo ormai ad un passo dalla fine del programma, dato che lunedì prossimo ci sarà già la semifinale e poi il 3 aprile la finale. Quindi non si parlerà di tutto questo davanti ad Alfonso Signorini, ma il fratello di Guendalina ha avuto delle ore tutt’altro che facili. E fondamentale è stato il supporto della coinquilina, che ha fatto una cosa meravigliosa.

Nella casa del GF Vip 7 è nato un legame positivo tra Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi e questo è stato confermato anche nelle scorse ore. Il pubblico si è emozionato non poco davanti a quelle immagini, infatti la terza finalista del reality show si è avvicinata a lui e ha compiuto un gesto che resterà impresso nella memoria del gieffino. Tanti telespettatori sperano che sia Tavassi il prossimo finalista, anche se non mancano anche coloro che non lo sopportano per i suoi atteggiamenti.

Leggi anche: “Vince perché ha bisogno di soldi”. GF Vip 7, spunta così il nome del vincitore: “Ed è giusto”





GF Vip 7, il gesto di Giaele De Donà ad Edoardo Tavassi

Nelle ultime ore al GF Vip 7 Giaele De Donà si è accorta che Edoardo Tavassi stava vivendo un momento di difficoltà psicologica, infatti lui ha ammesso di avere un umore molto basso. Lei si è comportata come una grande amica e, mentre si trovavano nella zona beauty intenti ad asciugarsi i rispettivi capelli col phon, la modella ed influencer gli ha dedicato delle parole bellissime. I telespettatori hanno gradito tantissimo questo atteggiamento della finalista della trasmissione. E vediamo insieme cosa gli ha detto.

Giaele lo ha riempito di complimenti, infatti come riportato dal sito Leggo, ha esclamato davanti al compagno di avventura: “Tu fai ridere tutti, sei quello ma sei anche molto altro. Se in alcuni giorni ti mostri un po’ malinconico come oggi, è bello che ti faccia vedere anche per questo. Quando penso a te penso ad una persona che mi fa venire il sorriso, ma non soltanto quello, penso ad una persona razionale, obiettiva, che c’è sempre e sensibile. E anche se a volte stai così, è normale perché non sei una macchina”.

Giaele ha parlato di Tavassi anche per un altro motivo, relativo alla vittoria del GF Vip 7: “Se a me venissero a dire chi volessi vincesse? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sia loro amica. Farei il nome di Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti. Il lato economico per lui è importante in questo momento. In più ti sei speso tantissimo in questo reality show, hai dato tutto te stesso”.