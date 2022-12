GF Vip 7, il pubblico contro Alfonso Signorini in difesa di George Ciupilan: ancora una volta il concorrente ha ricevuto una sorpresa poco gradita tanto che qualcuno ha apertamente parlato di persecuzione nei suoi confronti. Era successo già a novembre quando al ragazzo era stata mostrata una clip del padre. I suoi genitori si separarono quando aveva un anno, suo papà sparì, mentre sua madre andò in Italia per provare a cambiare vita e a costruire un futuro per il figlio.



Poi il padre era tornato a riprenderselo ed il rapporto era stato tutt’altro che morbido. “La notte piangevo perché volevo mia madre. Mio padre mi diceva: “Basta, altrimenti ti tiro uno schiaffo”. Non ho ricordi belli di lui, lo vedevo forse la sera, incavolato. Non ho bei ricordi. Non voglio dire tutto perché non riesco a essere così cattivo. Non porto rancore, è andata così”. Del padre poi aveva detto: “Non l’ho vista come una figura positiva nella mia vita, non voglio essere così”.

GF Vip 7, per George Ciupilan entra l’ex: bufera sui social



Ieri Alfonso Signorini ha pensato bene (o male) di far entrare l’ex fidanzata Samara. I due hanno avuto una relazione breve ma ricca di emozioni e sentimenti, come da lei raccontato in diretta: “So che non avrei voluto vedere me ed è passato un sacco di tempo. No ci siamo nemmeno salutati prima che tu entrassi qui. Ma io ti ho seguito e mi sono legata al tuo percorso. Non potevo non passare. Abbiamo avuto una relazione strana. Corta ma vissuta parecchio”.



“Ci siamo mancati di rispetto, troppo orgogliosi e rancorosi. Forse troppo infantili. Vorrei dirti che vorrei avere quel rapporto di amicizia maturo”. Una scena che ha mandato su tutte le furie i fan del GF Vip 7. Scrive un’utente sui social. “Che scena pietosa che ha fatto questa poveretta. È venuta lì solo per farsi vedere su canale 5, lui nemmeno se la ricordava più, era così necessaria questa scena patetica??? Lei proprio quando è entrato nella casa si è resa conto di queste cose?”.



“Tutte queste tenere parole non le poteva dire fuori? Imbarazzante, ragazzina di merda. Molte volte non ce la si fa proprio ad andare avanti nella vita senza un briciolo di visibilità. Che scena pietosa. Lui sicuramente troppo speciale per questa qui che vuole solo della visibilità”.