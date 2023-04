Non c’è assolutamente pace per il GF Vip 7. Alfonso Signorini è assediato da attacchi inarrestabili, che hanno caratterizzato tutta l’edizione in corso e che si concluderà lunedì 3 aprile con la finale. Nuovi dettagli sono usciti fuori nelle scorse ore e fanno comprendere ancora di più i motivi della reazione di Pier Silvio Berlusconi, il quale è intervenuto a gamba tesa nel recente passato condannando gli atteggiamenti dei concorrenti ed invocando a gran voce l’eliminazione del trash.

Non ci saranno problemi per il conduttore nemmeno per la prossima stagione, dato che l’amministratore delegato di Mediaset non se l’è presa con lui ma solamente con i vipponi. Il GF Vip 7 di Alfonso Signorini è stato bombardato di critiche da tutte le parti e non a caso è stato costretto ad intervenire anche con durissimi provvedimenti, riguardanti le squalifiche di alcuni protagonisti. Le più clamorose sono state senza ombra di dubbio quelle di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, giunte a pochissimo dalla finalissima.

GF Vip 7 e Alfonso Signorini, proseguono i durissimi attacchi

A pochi giorni dalla finale del GF Vip 7, il settimanale Di Più Tv ha voluto soffermarsi sulla trasmissione di Alfonso Signorini, che dal settembre scorso tiene compagnia al pubblico. Quello che è stato scoperto sui social network è quasi una specie di record, infatti ci sono state sempre innumerevoli polemiche e anche lo stesso padrone di casa in diverse occasioni si è lamentato. Basti pensare che l’ultima sgridata è arrivata proprio poche ore fa nei riguardi del concorrente Edoardo Tavassi.

A parlare dettagliatamente delle continue contestazioni al GF Vip 7 del popolo del web è stato il giornalista Giancarlo De Andreis: “Le critiche al GF Vip sono continue. Batte ogni record di interazioni sui social. I commenti negativi sono migliaia, ma testimoniano l’interesse del pubblico”. Quindi, ci sono pro e contro in questa edizione. Certamente la visibilità mediatica è stata notevole, ma spesso e volentieri per episodi tutt’altro che piacevoli. Quindi, bisognerà invertire la rotta al GF Vip 8.

Sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip è partito il conto alla rovescia in vista dell’ultima puntata. Questo il commento apparso: “Quasi non ci crediamo…Meno due alla finalissima”. Scopriremo il prossimo 3 aprile chi trionferà e otterrà 100mila euro.