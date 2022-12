GF Vip 7, salta l’ingresso annunciato di Fariba Tehrani nella Casa. Notizie poco rassicuranti arrivano da Alessandro Rosica, l’”investigatore social’ di Instagram. L’annuncio dell’ingresso della madre di Giulia Salemi era stato annunciato nei giorni scorsi. Era stato sempre lo stesso Rosica a dare la notizia: “Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, sarà una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip”. “La donna è in quarantena ed entrerà nella prossima puntata”, aveva aggiunto Rosica.



Rosica che si era detto certo di quello che lui stesso aveva definito uno “scoop” sul cast del programma condotto da Alfonso Signorini da ormai più di tre anni. Una notizia che arriva mentre infuria la polemica sul ritorno in studio di Ginevra Lamborghini con Marco Bellavia (che dalla Lamborghini era stato bullizzato) che aveva fatto arrivare tutto il suo dispiacere.

Leggi anche: “Ti ho beccata”. GF Vip 7, è caos su Antonella Fiordelisi: la furia di Giaele





GF Vip 7, salta l’ingresso di Fariba Tehrani: la situazione



“Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso”, ha scritto l’ex concorrente del reality, postando uno screen di una storia pubblicata su Instagram in cui aggiunge: “Io allibito e incredulo. Vedremo il da farsi”, ha scritto nella scorse ore Marco Bellavia su twitter.



Tornando a Fariba Tehrani Alessandro Rosica scrive: “Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pierpaolo. Ti sono vicino Fariba, la salute prima di tutto!”. I diretti interessati per ora non commentano.



Sul profilo di Fariba come sue quello della figlia non si fa menzione all’accaduto. Fariba non era la sola indicata come possibile nuovo concorrente. Nel reality show sono previsti comunque altri ingressi ufficiali nel corso delle prossime puntate: Milena Miconi e Manuela Villa. Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettati – spiegava Alfonso Signorini -. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero”.