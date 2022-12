GF Vip 7, l’annuncio arriva a sorpresa. Anche loro dentro la casa più spiata d’Italia, le prime indiscrezioni fanno rumore tra i fan del programma. Non finiscono di certo i colpi di scena tra gli inquilini, già immerso in pieno clima natalizio. E in prossimità delle feste, anche per i vipponi, si pensa a come poter rallegrare il loro tempo? La trovata sarebbe davvero un ‘colpo’ di genio. Ed è proprio per questo che i fan non possono che volerne sapere di più a riguardo.

Nunzio Da Vinci e Pardo Remix al GF Vip 7. Avete capito proprio bene. A varcare la soglia della porta rossa del reality show di Alfonso Signorini, il duo, reduce dall’uscita del nuovo disco che ha giù ottenuto notevole successo su You Tube. Entrano in coppia, o così pare. La decisione arriverebbe in prossimità dei festeggiamenti di Capodanno che come in ogni casa non possono che essere programmati in anticipo.

Nunzio Da Vinci e Pardo Remix al GF Vip 7. Le prime indiscrezioni

Stando alle prime indiscrezioni sembrerebbe che i due siano pronti a vestire i panni degli intrattenitori dei “Vipponi” della Casa. E per i fan non può che essere l’occasione giusta per fare del loro singolo, Jump Up High, pubblicato da Orangle Records e distribuito da Universal Music a partire dal 29 novembre, un vero e proprio tormentone per rendere ancor più indimenticabile l’attuale edizione del reality show più seguito di sempre. (“Non farlo mai più”. GF Vip 7, il gesto choc di Luca Onestini a Nikita. Pubblico sconvolto).

Nunzio Da Vinci e Pardo Remix,due veri e propri animatori dunque, persino davanti alle telecamere del GF Vip e al cospetto di tantissimi italiani che, badate bene, pare stiano riprendendo a seguire le vicende tra i gieffini nella speranza di poter davvero vedere Nunzio Da Vinci e Pardo Remix varcare la gettonatissima porta rossa di Canale 5.

E stando ai primi rumor, oltre la grande attesa del pubblico, pare che il duo venga persino fermato per strada per fornire delucidazioni in merito. Peccato, però, che la conferma non sia arrivata neanche per loro bocca. E per coppia, unita da tre anni sia nella vita che nella professione, non sarebbe la prima grande comparsa da star. Infatti anche in passato i due avrebbero preso parte in contesti rinomati accanto a nomi dal calibro di Kylie Minogue e Jennifer Lopez, o ancora nel bel mezzo di feste come la Vogue Fashion Night Out a Milano e la Milano Fashion Week per il Gruppo Benetton.