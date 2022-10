Diversi attuali concorrenti del GF Vip 7 stanno manifestando la volontà di andare via, di abbandonare il gioco. La pressione di essere osservati 24 ore al giorno, le tensioni delle ultime settimane stanno giocando un brutto scherzo ai vipponi e più di qualcuno si mostra insofferente, vuole lasciare tutto. Il caso di Marco Bellavia ha provocato un terremoto in Casa: Ginevra Lamborghini è stata squalificata, Giovanni Ciacci eliminato al televoto flash. Pochi giorni dopo Sara Manfuso ha gettato la spugna.

Ora è la volta di Luca Salatino, uno dei concorrenti più simpatici. Da diverse settimane l’ex tronista di Uomini e Donne sente la mancanza della fidanzata Soraia Allam Ceruti (che ha conosciuto nello studio di Maria De Filippi) e della sua vita di tutti i giorni. E più il tempo passa, più anche la nostalgia e la sensazione di non sentirsi al suo posto aumenta, tanto da aver deciso di voler abbandonare il reality: “Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti io sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene”.

GF Vip 7 Elenoire Ferruzzi parla del possibile ritiro di Luca Salatino

Come molti fan del programma hanno avuto modo di vedere, di recente è scoppiata una lite nella Casa del GF Vip durante la quale Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi hanno accusato Luca Salatino di avere mancato di rispetto alla fidanzata Soraia. I sospetti sono caduti sul presunto interesse manifestato nei confronti di Nikita. Ma Carolina Marconi ha commentato con parole pungenti: “Anche Cristina si è buttata a gambe aperte su Amaurys che è sposato”.

Anche Elenoire Ferruzzi è intervenuta sulla decisione presa da Luca Salatino. La concorrente ha manifestato il suo interesse nei confronti dello chef romano nei primi giorni di reality, interesse che non è corrisposto. Quando la vippona è venuta a sapere delle intenzioni di Luca Salatino si è subito sfogata con Patrizia Rossetti: “Vuole andare? Che andasse. Questo gioco non fa per lui. Questo gioco è per pochi. Anche per noi è difficile, ma noi non facciamo diventare dei pungiball le altre persone”. Una reazione dura e inaspettata, ma dettata da motivazioni ben precise: “Noi abbiamo una struttura completamente differente dalla sua, con tutte le fragilità del caso. Sta diventando aggressivo nei modi, ora basta, non mi va più di capire il suo stato d’animo”.

Molti concorrenti stanno provando a fare cambiare idea a Luca Salatino. Tra loro va segnalato l’intervento di Wilma Goich che si è rivolta allo chef romano come farebbe una mamma: “Tutti facciamo dei sacrifici, nella vita nessuno ti regala nulla e solo facendo sacrifici si ottiene tanto. Dai piccoli sacrifici nascono grandi cose, ricordatelo te lo dice una nonna. Anche la tua ragazza sta facendo un sacrificio, quindi siete in due”. Poi gli ha parlato Antonino Spinalbese: “Tu puoi mandare un messaggio alla tua ragazza, lei non può”. Insomma tutti nella Casa stanno provando a far cambiare idea a Luca Salatino.