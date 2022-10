Clamoroso colpo di scena al GF Vip 7. Elenoire Ferruzzi ancora protagonista stavolta di un insulto al concorrente, che ha lasciato sbalorditi. Anche perché la parola utilizzata farà inevitabilmente venire i brividi all’intera comunità Lgbtq+, essendone lei un’esponente molto apprezzata. Ma questa volta ha fatto uno scivolone incredibile, che è davvero impensabile. Difficile capire cosa le stia passando per la testa, ma per la maggioranza del pubblico la sua esperienza dovrebbe interrompersi qui con la squalifica.

Non è il primo episodio al GF Vip 7 con Elenoire Ferruzzi al centro della scena. Ma questo insulto al concorrente entrerà sicuramente nella storia del reality show. Anche perché ha detto una parola bruttissima e lei appartiene proprio alla comunità Lgbtq+. I telespettatori sono stupiti negativamente. Poco prima c’era stata una fortissima discussione anche con Daniele Dal Moro, ma si sono registrati brutti episodi anche con Nikita Pelizon, visto che ha sputato a terra al momento dell’arrivo della gieffina.

GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi e l’insulto al concorrente Alberto De Pisis

Mentre si trovava in una stanza del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi si è lasciata scappare un insulto ad un concorrente del programma. Non c’era nessun altro all’interno della camera e lei ha esclamato: “Ricc****”. Il video, della durata di pochissimi secondi, è subito diventato virale e c’è stata la protesta del pubblico. Alcuni hanno inoltre sottolineato il fatto che Alfonso Signorini e la produzione debbano avvisare il compagno di avventura della donna. E chissà se lei avrà voglia di scusarsi eventualmente in diretta.

Ad essere stato insultato il coinquilino Alberto De Pisis, che è ancora all’oscuro di tutto. Queste alcune reazioni apparse sui social network: “Io che penso che questa fa parte della comunità Lgbt, che schifo”, “Eh, ma lei ha sofferto e bla bla. Bla un ca***, la sofferenza non può giustificare tutto, anche basta. Tutto questo non è trash, è solo offensivo”, “E quindi per questo gli dai del ricc***? Indifendibile, spero che Alberto ne venga a conoscenza”. E questo lo scopriremo solamente nella puntata del 27 ottobre.

E quindi per questo gli dai del ricch**? indifendibile spero Alberto ne venga a conoscenza #gfvip #thepisis pic.twitter.com/aYwPUqakqI — 𝓙𝓸𝔂 ☕ (@joycaffeina) October 27, 2022

Eh ma lei ha sofferto e bla bla. Bla un cazzo, la sofferenza non può giustificare tutto, anche basta. Tutto questo non è trash è solo offensivo #gfvip #thepisis pic.twitter.com/49e1rOwRoC — Byron 👑 (@ByronSengir) October 27, 2022

Questa invece l’invettiva di Daniele Dal Moro nei confronti di Elenoire Ferruzzi: “Non avrò più pietà…Maleducata che mi urli in faccia da quattro giorni vai in c**o… Sei una bugiarda, vai a quel paese. Io non ti ho fatto nulla. Pensi che io abbia paura? Male non fare, paura non avere…Sappi che non sono un co…one. Vuoi fare il gioco del silenzio? Fallo”.