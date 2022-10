Daniele Dal Moro si scaglia contro Elenoire Ferruzzi al GF vip 7. Per il giovane sono state dette troppo cose, riguardo il rapporto tra i due e sempre secondo lui la popolare concorrente transgender avrebbe esagerato fin troppo. Tutto è iniziato un paio di giorni fa, ovvero quando Elenoire ha minacciato di voler lasciare la casa di Cinecittà perché non vuole passare per pazza. È chiaro quindi che Daniele non provi niente per lei. Così, dopo giorni in questa assurda situazione, Dal Moro non ce l’ha fatta più ed in queste ore ha messo alcuni puntini sulle i. “Non avrò più pietà…Maleducata che mi urli in faccia da quattro giorni vai in c**o… Sei una bugiarda vai a quel paese….”, ha urlato alla Ferruzzi. Daniele è stato un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Elenoire, che ha però continuato a stare in silenzio: “Io non ti ho fatto nulla. Pensi che io abbia paura? Male non fare, paura non avere…Sappi che non sono un co…one. Vuoi fare il gioco del silenzio? Fallo!”.

Ha deciso di reagire il giovane vip dopo aver provato in tutti i modi a chiarire la situazione con lei, senza però riuscirci: “Sono 5 giorni che mi spari me**a addosso e mi sono rotto il c…o. Parlare con te è come parlare con un muro, è inutile…”. Poi, d’un tratto, Elenoire Ferruzzi ha deciso di ribattere e ha detto al coinquilino del quale si è presa una cotta: “Che circo che stai facendo, basta con queste sceneggiate…”.

Il che fa sorridere, visto che il giovane ci ha provato in tutti i modi a fargli capire che aveva una percezione completamente sballata di quello che stava succedendo tra di loro. Poi ha continuato: “Tu non hai fatto nulla? Allora sono pazza io? Sono interessata alle telecamere?”. Ma non è finita, perché la famosa transgender ha poi rivelato di non avere la minima intenzione di chiarire perchè Daniele è troppo aggressivo.

MIO DIO DANIELE ON FIRE CONTRO ELENOIRE AMO MOLTO VEDERLO #gfvip pic.twitter.com/2D2qkGLfQ7 — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 26, 2022

“No che non chiarisco, sei troppo aggressivo. Non è modo di aggredire una persona. Stai urlando…”, ha detto. La Ferruzzi ha poi fatto presente a chiari lettere che la loro amicizia è comunque terminata: “Non saremo mai più amici…”. Ma chi è che sta facendo davvero il circo tra i due?

