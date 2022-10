Si è aperto un nuovo “caso” al GF Vip 7, quello che vede coinvolti Elenoire Feruzzi e Daniele Dal Moro. Lei non ha mai nascosto il suo interesse per il coinquilino dopo quello non ricambiato per Luca Salatino, lui ha sempre bollato il tutto come amicizia ed è anche ‘sbottato’ per la pressione e il fatto che lei non gli parlasse più.

Ora un altro capitolo, perché dopo la litigata furiosa con Daniele, Elenoire Ferruzzi si è sfogata con Edoardo e Antonella, che provavano a farle capire che l’ex UeD prova solo affetto, amicizia. A quel punto non solo lei ha alzato la voce, ma anche rivelato cosa avrebbero fatto insieme.

Elenoire Ferruzzi Daniele Dal Moro GF Vip 7: “Baci e non solo”

“Con lui ci sono state confessioni, tenerezze e molto altro. Lui si è confidato tanto. Baci, cose toccamenti. Questo discorso per Antonino e Ginevra va bene e per me no? A prescindere nessun uomo deve avere un’attrazione per me – ha sparato Elenoire Ferruzzi – Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che io dico. Questa è già la seconda volta che lo fate”.

Quindi ha ritirato fuori il discorso Luca: “Appena dico che un uomo forse per me prova qualcosa voi subito non mi credete, perché? E invece su coppie che non esistono tutti zitti e fanno il tifo. Con me no, sono pazza ed è impossibile che un bel ragazzo possa essere attratto da me. Mi fate passare per pazza che mi affeziono alla prima carezza”. E ancora, su Daniele: “Ma poi lui mi ha gridato contro come un pazzo. Questo perché ho detto che si vergognava perché sono una trans. Queste sono situazioni che da 40 anni vivo all’ordine del giorno”.

Elenoire Ferruzzi si è anche scusata per le urla ma per lei questo “è un punto dolente, un nervo scoperto”. “E che in diretta dallo studio non mi dicano ‘lui non prova nulla devi capire’, perché io gli faccio un casino in prima serata che se lo ricordano. Con gli etero si dice sempre ‘gli occhi non mentono’ anche quando uno nega i sentimenti. Qui invece uno appena nega io passo per pazza – ha continuato – Perché per le non coppie etero va bene e per me no? Se anche avessi un rapporto con un uomo e lo dicessi e lui negasse, tutti crederebbero a lui! E non è il caso di Daniele perché non c’è stato quello”. Di certo giovedì sera Signorini darà spazio a quello che sembra un altro ‘caso’, dopo quanto successo tra Luca ed Elenoire.