Attimi di panico nella casa del GF Vip 7. Una sorpresa, quella ricevuta da Edoardo Tavassi, ha mandato la regia in tilt per un attimo. Ma andiamo con ordine. Durante la serata di ieri, mentre i ragazzi stavano cucinando o fumandosi una sigaretta, tutto d’un tratto da fuori le mura della casa di Cinecittà si sente urlare qualcosa riguardo Edoardo. Il ragazzo capisce subito che si tratta di una sua cara amica, Federica, e decide di iniziare ad urlare per salutarla a sua volta. “Ciao Federica, ti voglio bene”, urla il papabile vincitore del GF Vip 7.

Probabilmente si parla di Federica Zacchia, una sua amica che spesso in passato è finita nelle stories di Tavassi. La giovane, qualora fosse lei (non c’è conferma di questo nelle sue di storie, Ndr), è anche una cara amica di Cristiano Caccamo, l’attore ultimamente protagonista di Lol 3, su Prime Video. E mentre i telespettatori stavano vedendo e ascoltando quello che Edoardo Tavassi stava urlando all’amica e la sua reazione, ad un tratto la regia del programma Mediaset ha deciso di fatto di censurare.

Attimi di panico nella casa del GF Vip 7: censurato Tavassi

Da quel poco che si è capito, Federica è andata fuori dalla villa di Cinecittà e munita di un megafono, ha saluto l’amico rinchiuso all’interno del reality show. Come abbiamo detto, Edoardo Tavassi in quel momento stava chiacchierando in giardino con Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Poi ad un tratto le urla e l’attenzione rapita di lui.

Qualche istante dopo Tavassi si è reso che era proprio Federica quella che stava gridando fuori dalla casa e ha iniziato a farlo anche lui. In quel preciso momento la regia del GF Vip, rendendosi conto dell’accaduto, ha subito cambiato scena e con le telecamere si è focalizzata sulla cucina, dove tra gli altri c’era Milena Miconi a cucinare. In molti hanno deciso di scrivere qualcosa sui social per ribadire, ancora una volta e a reality quasi concluso, quanto sia “insensato come comportamento”.

FEDERICA ZACCHIA SEI LA MIA VITA#incorvassi pic.twitter.com/mUUCELR9uZ — a l e ✨ (@needhishug_) March 12, 2023

Un serial killer ci segue. Edoardo Tavassi e Federica Zacchia, persi a Londra. pic.twitter.com/DNPk4FVkXA — Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) August 23, 2022

In effetti si fa fatica a capire il senso della censura, in questi casi. Stessa censura che chiaramente, dopo qualche istante viene riportata in chiaro sui social, divenendo virale. Un po’ come avviene per i messaggi dagli aeroplani. Chi conosce il motivo della censura alzi la mano.

