Polemiche al GF Vip 7 per alcune parole di Edoardo Donnamaria contro una concorrente, accusata di vestirsi in maniera inadeguata. Lei ha immediatamente reagito a quell’accusa del compagno di avventura, ma lui ha continuato ad insistere mettendola praticamente in imbarazzo. Sul web c’è stata comunque una sorta di spaccatura, infatti c’è chi ha difeso la bontà di Donnamaria e c’è chi invece lo ha aggredito verbalmente perché non dovrebbe permettersi di trattare così le vippone.

Infatti, al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria è stato criticato anche per alcune frasi contro Antonella Fiordelisi. Ma ora questa concorrente ha ascoltato tutto e ha replicato subito, dando spiegazioni sul suo vestiario. Tornando un attimo alla sua ormai fidanzata, la Fiordelisi è stata messa nel mirino dal volto del programma Forum perché mangerebbe troppo, “come un animale” citando proprio lui. Ma andiamo a vedere invece cosa è accaduto precisamente nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia.

Leggi anche: “Smettila, non puoi più farlo”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria critica Antonella Fiordelisi





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria contro una concorrente: “Ma sei nuda”

Mentre si trovava in compagnia anche di Patrizia Rossetti, nella casa del GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha puntato il dito contro una concorrente dopo averla vista arrivare conciata in modo non giusto, stando all’opinione del ragazzo. Infatti, le ha subito detto: “Guarda che sei nuda”. E la gieffina ha esclamato subito dopo: “No, ho le mutande”. Donnamaria ha rincarato la dose: “Grazie, ci mancherebbe che stai senza mutande. Ma io non lo so proprio come si vestono queste”. E la Rossetti ha fornito una risposta epica.

Edoardo ha criticato Oriana Marzoli, ma Patrizia Rossetti è immediatamente intervenuta in difesa della venezuelana: “Beh, si veste come la tua scusami”, nominando implicitamente Antonella Fiordelisi. Ovviamente il popolo della rete, come accade spesso, si è diviso tra pro e contro Donnamaria. Chi ha pubblicato il video ha riportato integralmente la conversazione tra i tre protagonisti e si è complimentato con la Rossetti: “Patty Lipstick che asfalta Edoardo Donnamaria”.

Edo.D: “Guarda che sei nuda Oriana”

Oriana: “Nono, ho le mutande”

EdoD: “Grazie al cazzo, ci mancherebbenpure che stai senza mutande, ma io non lo so come si vestono queste”

Patrizia:” Beh, come la tua scusami eh”



PATTY LIPSTICK CHE ASFALTA EDO.D#gfvippic.twitter.com/kkM6KCXYg7 — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 9, 2022

Altri hanno scritto sotto il filmato: “Grande Patrizia Rossetti”, “Non è che cambi qualcosa, anche Antonella avrà il diritto di vestirsi come ca*** le pare”, “Edoardo pensasse ad Antonella, con Oriana non ha nulla da spartire”, “Ma che ca*** vuole sto cog***”. Vedremo se in puntata se ne parlerà.