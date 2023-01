Non c’è pace al GF Vip 7, dentro la Casa più spiata d’Italia non mancano i colpi di scena: nelle ultime ore si è tornato a parlare del rapporto tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Alberto che, in più occasioni, ha raccontato di avere un debole per il conduttore di Forum e di avere paura di innamorarsi di lui. Di chiacchiere se ne sono fatte a bizzeffe e da parte di Edoardo non c’è stata alcuna volontà di dare delle spiegazioni. Per lui ci pensa una storica amica.



A Casa Pipol infatti ha parlato Carolina Russi Pettinelli, la figlia dell’ex maestra di Amici Anna Pettinelli che nelle ore scorse aveva duramente attaccato Attilio Romita per le sue frasi maschiliste nei confronti di Oriana Marzoli. Carolina, con lo stesso piglio della madre (senza alcun pelo sulla lingua) ha dato la sua versione di fatti raccolta da Biccy.

GF Vip 7, nessun flirt tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis



“Se lui cederà con De Pisis? Ho visto che ha parlato di fluidità. Ma secondo me parlare di fluidità è inappropriato. Secondo me, conoscendo bene lui, è uno che si dà i bacetti con gli amici. Lui penso l’abbia detto non per moda o per cercare attenzioni, ma per il rispetto che nutre lui per gli altri e tutti gli orientamenti. Il suo senso è che è affettuoso con tutti. Non era fluidità sulle sue preferenze”.



Carolina Russi Pettinelli non si è fermata qui, ha anche detto la sua su Antonella Fiordelisi, e in merito ai continui tira e molla con Edoardo Donnamaria ha dichiarato:“Quanta voglia ho di conoscere la Fiordelisi? La fidanzata dell’amico va conosciuta, non si può giudicare solo dalla televisione. Io la conosco solo dal GF Vip, ma non pensavo fosse il suo tipo a dire la verità. Esteticamente è splendida, ma parlo di carattere. Lui ha una leggerezza e lei è più pesante”.



E ancora: “Credevo che lui avrebbe scelto una ragazza più semplice. Per dire se mi piace devo conoscerla. Io mi auguro solo che lui sia felice, adesso però no, non lo vedo così felice. Credo che da qui alla fine del programma si prenderanno e si lasceranno altre dieci volte. Lui è spazientito, ma in quella realtà basta un sorriso e una carezza per tornare insieme. Secondo me andranno avanti fino alla fine della trasmissione”.