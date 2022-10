GF Vip 7, problemi con la diretta da ore. Il reality show di Canale 5, finito nell’occhio del ciclone per il ‘caso Marco Bellavia’, va in onda regolarmente sul canale 55 del digitale terrestre. Il lunedì e il giovedì sera, invece, in primetime con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi in studio.

Ma nella giornata di mercoledì 5 ottobre 2022 la diretta è stata (ed è, al momento in cui si scrive) interrotta. Su Mediaset Extra, infatti, il pubblico ha visto per circa 40 minuti l’occhio del GF, poi è andato in onda il ‘rewind’ della sera precedente.

Leggi anche: “Denunciati”. GF Vip, qui la situazione si complica: “È troppo grave”. E si parla anche di carcere…





GF Vip 7, diretta interrotta per ore

Sono immagini che genericamente mandano di notte, nell’intervallo di tempo in cui la diretta viene sospesa dalle 6 alle 9 del mattino, poi riprende regolarmente. Nel pomeriggio, dopo l’occhio e alcuni momenti registrati, il live dalla Casa del GF Vip 7 è ripartito salvo poi arrestarsi di nuovo.

A quel punto, la regia ha deciso di mettere in onda il cartello di avviso: “Ci scusiamo per l’interruzione del programma. Le trasmissioni riprenderanno il prima possibile”. Ma cosa sta succedendo? Nessuna info certa sulla causa del disservizio, ma su Twitter circolano diverse ipotesi.

🔴 La diretta di #GFVip è interrotta da molti minuti. La regia riprende schermi e loghi.



Secondo i telespettatori di Mediaset Extra, la produzione starebbe coprendo la fuga di Sara Manfuso dal reality. — TV Italiana (@TV_Italiana) October 5, 2022

Sono rimasti in 4 in quella casa e loro stanno cercando di nascondere la tentata fuga di Sara Manfuso#gfvip pic.twitter.com/W8JHy0mZpr — 𝓛𝓾𝓬𝒾𝒶🎈 (@impavidaa) October 5, 2022

Se inizialmente molti hanno pensato a un banale problema tecnico, col passare dei minuti è sorta l’ipotesi dell’abbandono volontario di Sara Manfuso, che ne aveva parlato in diretta lunedì sera. Non solo: è anche nato il sospetto dell’avvertimento da parte della produzione della denuncia da parte del Codacons, che abbiamo raccontato nell’articolo che trovate sopra. Quale sarà il vero motivo di questa interruzione di diretta del GF Vip 7?