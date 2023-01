Non è un periodo indimenticabile per Daniele Dal Moro al GF Vip 7. Se nella casa più spiata d’Italia recentemente c’è stato un durissimo scontro con Oriana Marzoli, con tanto di sua reazione esasperata con urla e proteste, anche fuori le cose pare non stiano andando alla grande. Infatti, c’è stata un’importante rivelazione di una persona molto vicina al concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. E sono emersi dei dettagli che stanno seriamente facendo preoccupare tutti.

Daniele Dal Moro è ancora all’oscuro di tutto, ma fuori dal GF Vip 7 ci sono stati dei gesti molto brutti nei suoi confronti. Intanto, parlando di ciò che sta accadendo in casa, Antonino Spinalbese e Oriana hanno avuto un battibecco nella giornata del 19 gennaio. Lei gli aveva chiesto un favore, ovvero aggiustarle i suoi capelli facendole una tinta ma lui ha prontamente negato questa possibilità: “Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te ti faccio i capelli?”. E ha rinunciato anche a spiegare la tinta a Milena Miconi.

Leggi anche: “Vergognati, fai pena”. GF Vip 7, Antonino choc con Oriana. E dopo il suo gesto tutti contro di lui





Daniele Dal Moro, fuori dal GF Vip 7 minacce e insulti

Purtroppo sta succedendo qualcosa di tutt’altro che bello nei riguardi di Daniele Dal Moro. E all’esterno del GF Vip 7 a rompere il silenzio è stata la sorella Michela, che tramite diversi tweet ha espresso la sua amarezza per le aggressioni di alcuni hater. Queste le sue rivelazioni social: “Carissimi Oriele, so che non siete tutti così ma una parte già troppo ampia del fandom sta avendo dei comportamenti folli e inadeguati. Un consiglio: scremate e combattete gli account malsani, non giovano a nessuno, anzi sporcano i percorsi”.

Quindi, Michela Dal Moro si è rivolta ai fan di coloro che vorrebbero vedere insieme Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli. La ragazza ha proseguito: “E adesso eccomi leoni, sono qui e sfogatevi. Fatemi capire esattamente cosa avete che non va Oriele. Visto che ci siete spiegatemi anche perché avete segnalato l’aereo, attendo vostre. Non contesto le critiche e i giudizi, fanno parte del gioco. Ma mi riferisco a insulti pesanti, minacce e segnalazioni insensate. Non commento quasi mai, ma in questi giorni non ho visto i vari fandom dissociarsi o arginare comportamenti irrispettosi”.

Carissimi #Oriele, so che non siete tutti così, ma una parte già troppo ampia del fandom sta avendo dei comportamenti folli e inadeguati. Un consiglio: scremate e combattete gli account malsani, non giovano a nessuno, anzi, sporcano i percorsi. #gfvip — Michela Dal Moro (@michela_dalmoro) January 18, 2023

E adesso eccomi leoni, sono qui🤗, sfogatevi e fatemi capire esattamente cosa avete che non va #oriele #gfvip Visto che ci siete spiegatemi anche perché avete segnalato l’aereo. Attendo vostre — Michela Dal Moro (@michela_dalmoro) January 18, 2023

Infine, la sorella di Daniele Dal Moro ha aggiunto: “Mi sono sentita di dire la mia, tacere sempre a volte è sbagliato. L’aereo non era per screditare Oriana, posso dirvi esattamente la frase e la spiegazione. Conosco bene il gruppo che lo organizza, un gruppo di fan che segue Daniele da tempo. Non era assolutamente contro Oriana”.