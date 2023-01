GF Vip 7, dentro la casa più spiata d’Italia c’è davvero tanta carne al fuoco per la gioia di Alfonso Signorini. Nelle ultime ore Daniele e Oriana Marzoli hanno avuto un confronto sul loro rapporto. Un rapporto che il pubblico non apprezza in fondo. Pochi, infatti, sembrano credere a Oriana. Scrive un’utente: “Daniele si tutela da Oriana ,non si lascia andare co prettamente perché ha paura di innamorarsi e essere lasciato da lei ,ci sta ,perché Oriana e simpatica ,travolgente, ma ha la testa ancora da ragazzina e questo a Daniele fa pensare un po’”.



E ancora: “Che figura da pollo che sta facendo Daniele e menomale che faceva il gradasso, per chi ha visto il daytime di oggi sa a cosa mi riferisco.. e devo dire che in tutta questa situazione ho apprezzato Onestini che ha cacciato dalla stanza Oriana che era ubriaca e non è caduto nel suo gioco”. Ma non sono solo loro i protagonisti.

Leggi anche: “Ora sappiamo la verità…”. Nicole e Andrea, fuori dal GF Vip saltano fuori i fatti bomba





GF Vip 7, Mediaset conferma il ritorno al doppio appuntamento



Nelle ultime ore è scoppiato un nuovo caso legato a Antonino Spinalbese. A lanciare la bomba è l’esperta di gossip Deianira Marzano.”Fonti dicono che probabilmente Antonino sia in stand by sì per il problema di salute (risolto), ma soprattutto perché il contratto era scaduto e lui entrerà se lo rimoduleranno a modo suo”.



Poi, riportando un’altra segnalazione “anonima”, l’ex fidanzato di Belen avrebbe chiesto un aumento del cachet per portare avanti questa avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. “Ha chiesto più del doppio e glielo vogliono dare. Per ora sta facendo la quarantena per rientrare”, si legge nella segnalazione riportata da Deianira.



Vero o no, non è dato sapere. Sicuro queste dinamiche fanno bene a Mediaset. C’è infatti già la conferma della messa in onda del Grande Fratello Vip con il ritorno del doppio appuntamento settimanale del venerdì (oltre a quello del lunedì). “Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia: da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause”.