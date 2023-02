GF Vip 7, la puntata di questa sera, lunedì 6 febbraio, si annuncia bollente: tanti ritorni nella casa e tanta carne al fuoco. Tra i volti che varcheranno la porta rossa, per ora come ospiti speciali ma non è detto che qualcuno non diventi concorrente ufficiale, Ivana Mrazova ex si Luca Onestini Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, e Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro. Non ci sarà invece Gianluca Benincasa, stoppato dopo il disco rosso imposto dal padre di Antonella Fiordelisi.



A spiegare cosa successo ci aveva pensato proprio Benincasa: “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa. Perché è arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella”. Sulla sua testa pende un esposto presentato in Procura dallo stesso Stefano Fiordelisi per stalking.

Sondaggio GF Vip 7, Alberto il più votato dei quattro in nomination



C’è inoltre una misura restrittitiva di avvicinamento: dunque Gianluca Benincasa non può avvicinarsi ad Antonella Fiordelisi. “Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del Gf non ha potuto farci niente. Da quello che ho capito, l’esposto è stato presentato già da qualche giorno”.



“Loro sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia. Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare. Ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che con i suoi genitori”. Antonella che, intanto, perde consensi. Almeno così sembrerebbe da un sondaggio lanciato da Novella 2000.



Il settimanale infatti ha chiesto ai propri lettori chi dei quattro finiti in nomination meritasse di essere salvato. Il più votato è Alberto De Pisis, che ottiene il 48% dei voti. A seguire troviamo Nikita Pelizon, con il 32% dei voti, Antonella Fiordelisi, con il 15% dei voti e Davide Donadei, risultato essere il meno votato con il 6% dei voti. Fortunatamente per Davide stasera non ci sarà eliminazione, può quindi tirare un sospiro di sollievo.