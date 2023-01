A qualcuno il dubbio che Davide Donadei abbia ricevuto un messaggio dall’esterno del GF Vip 7 è venuto a molti quando a Nicole Murgia ha parlato di Chiara Rabbi. L’ex con la quale ha avuto una storia finita in maniera burrascosa. Pochi giorni fa Chiara, dopo un lungo silenzio, aveva parlato della sua storia con David: il momento era stato quello successivo la confessione del ragazzo sulla sua difficile condizione famigliare ed il rapporto con il padre, finito in carcere quando lui era bambino.



“Ci tengo a precisare e contestualizzare cose perché giustamente mi state inondando di messaggi. Nonostante abbia deciso di dissociarmi completamente da tutte le situazioni non significa che io sia insensibile davanti a determinate cose. Anzi la storia straziante che tutti conosciamo mi colpì ai tempi e la conosco molto bene”, aveva detto.

Leggi anche: “Che schifo, che imbarazzo”. GF Vip 7, altra bufera su Attilio Romita: roba choc con Nikita





GF Vip 7, Davide Donadei: “Vorrei un rapporto sereno con Chiara”



E ancora: “Quindi a livello umano non può che stringersi il mio cuore. Probabilmente è proprio in quei racconti che rivedo la persona vera e sincera che credevo fosse e questo non potrò mai negarlo. Ma tra la vita familiare e quella sentimentale ci passa molto. Davanti a tanta sofferenza posso solo augurare che un giorno anche lui possa trovare la pace e la serenità che tanto cerca”.



Parole non così dolci aveva usato dopo che Davide era stato attaccato per le sue frasi su Oriana Marzoli. “C’è una frase che vi devo dire: io ve l’avevo detto. Ma voi non mi credete mai! Io ve l’avevo detto, a buon intenditor poche parole. Non mi sbaglio mai, dai. Che poi mi dispiace perché io ho sempre imparato dai miei errori, pur sbagliando pochissimo e ad oggi sono certa di quello che dico. Invece no.”



Ora è stato Davide a parlare di lei. A Nicole Murgia ha rivelato alcuni dettagli che hanno portato alla rottura: “Lei era molto gelosa”. Poi la notizia che ha spiazzato un po’ tutti. Davide ha confidato che terminato il percorso nella casa di Cinecittà vorrebbe tornare ad avere un rapporto più pacifico con Chiara.