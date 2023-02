Non sta attraversando un periodo semplice al GF Vip 7 Daniele Dal Moro, che è finito tra le lacrime nelle scorse ore. Durante un confessionale mandato in onda dal reality show nel riassunto del 142esimo giorno, lui non ha retto alle forti emozioni scaturite ed è scoppiato a piangere. Ma poi il popolo del web si è accorto soprattutto di un altro gesto fatto dal vippone, che ha tirato in ballo un’altra donna. Un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta e che davvero era inaspettato e impensabile.

Ma la sofferenza dentro la casa del GF Vip 7 è ormai palpabile in Daniele Dal Moro, le cui lacrime hanno parlato più di mille altre parole. Le sue affermazioni all’interno del confessionale sono state indirizzate ad Oriana Marzoli, con la quale purtroppo ha avuto alti e bassi in continuazione. Non sono stati in grado di creare un rapporto sano e duraturo ed entrambi ne stanno patendo molto. Vediamo quindi cosa ha detto sull’influencer venezuelana e cosa ha anche deciso di fare per tirare su il morale.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro in lacrime: poi il gesto inatteso

Mentre stava parlando nel confessionale del GF Vip 7, sul viso di Daniele Dal Moro sono scese lacrime copiose a causa di Oriana: “Io penso di essere più dispiaciuto di lei che le cose non siano andate come speravo andassero, io il mio nei confronti di Oriana penso di averlo fatto e non posso dire lo stesso nei confronti di lei”. Come ricordato dal sito Biccy, l’ex Uomini e Donne è molto triste e allo stesso tempo arrabbiato perché inizialmente la Marzoli aveva preferito Antonino Spinalbese a lui.

Ma Dal Moro è insofferente anche per un’altra ragione, infatti sta sentendo moltissimo l’assenza nella casa di Wilma Goich. Quest’ultima, che è stata eliminata diverso tempo fa dal reality show tramite il televoto, era diventata molto amica di Daniele e lui si confidava con la cantante. E quindi da alcuni giorni Daniele ha deciso di creare una bambola che raffigura proprio l’artista. E a quanto pare starebbe parlando con questo oggetto, come se si trovasse di fronte Wilma. Chissà se stasera ci sarà un confronto reale tra lui e Wilma.

Parlando invece di Antonella e Donnamaria, si è creata una sorta di complicità tra Vincenzo Donnamaria e Stefano Fiordelisi, i padri dei due vipponi, che si stanno scagliando contro Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è accusato addirittura di aver bullizzato la Fiordelisi.