Altra grande novità su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Stavolta loro non lo sanno, ma fuori dal GF Vip 7 sta succedendo qualcosa di inaspettato. Ad accorgersene sono stati gli utenti Twitter, che si sono resi conto di atteggiamenti complici di due persone vicinissime ai vipponi. Ci sono le prove inconfutabili, che aprono a scenari imprevisti. E anche questo argomento potrebbe essere uno dei principali nel corso della diretta del programma, prevista per la serata di giovedì 9 febbraio.

Intanto, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono detti anche delle cose in piena notte sotto le coperte al GF Vip 7. Lei rivolgendosi al compagno di avventura, ha detto: “Non vedo l’ora di uscire di qua“. E Donnamaria le ha fatto una domanda importantissima, che ha subito ricevuto una risposta. A quel punto Edoarso ha chiesto alla Fiordelisi: “Mi prometti che vieni con me?“. E lei: “Se lo vuoi sì“. Quindi, è stata fatta una sorta di promessa da Antonella, la quale ovviamente si aspetterà gesti in tal senso anche da parte del suo partner.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, fuori al GF Vip 7 un gesto inaspettato

Protagonisti all’esterno della trasmissione i due padri di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che dunque fuori dal GF Vip 7 hanno dato vita a qualcosa di rilevante che la gente ha subito notato. In particolare, il papà di Donnamaria ha messo mi piace a questo commento social: “Il contratto del GF prevede, tra le altre, la squalifica del concorrente autore di affermazioni discriminatorie. La domanda è una e la pongo al Grande Fratello: Edoardo Tavassi ha o meno fatto questa affermazioni discriminatorie nei confronti di Antonella Fiordelisi?“.

Quindi, Vincenzo Donnamaria ha condiviso queste parole che difendono la fidanzata del figlio Antonella Fiordelisi e attaccano invece Tavassi. E a condividere la reazione del genitore del volto di Forum è stato Stefano Fiordelisi su Instagram. Quindi, tra i due papà sarebbe in atto una specie di alleanza per prendere le parti dei due concorrenti del GF Vip 7. Ma la gente ha iniziato a scagliarsi contro il papà di Antonella: “Stasera toccheremo i limiti della follia umana – ha scritto l’utente Veronica – . Il padre di Antonella dovrebbe entrare per una sorpresa alla figlia e accusare Tavassi di bullismo“.

Stasera toccheremo i limiti della follia umana. Se quel che ho letto è vero, il padre di Antonella dovrebbe entrare per fare una sorpresa alla figlia, e accusare in diretta Tavassi di bullismo. Io veramente sono allibita. Ci vuole una rivolta social per questo squallore. — Veronica Messina (@Veronic14410994) February 9, 2023

Allucinante! Questi fan tossici di Antonella che twittano queste cose dovrebbero disintossicarsi perché stanno vivendo un programma come se fosse la loro vita reale! inoltre, il padre di EdoD Donnamaria non credo proprio sia nella facoltà di parlare! #Gfvip #incorvassi #oriele https://t.co/GSrTatJGVY — Pepi (@Pepi08047533) February 8, 2023

E un altro tweet ha aggiunto: “Allucinante, questi fan tossici di Antonella che twittano queste cose dovrebbero disintossicarsi. Stanno vivendo un programma come se fosse la loro vita reale, inoltre il padre di Edoardo Donnamaria non credo proprio che sia nella facoltà di parlare”.