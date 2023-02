Momento importantissimo e forse decisivo al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due stanno vivendo una fase incerta del loro rapporto, infatti inizialmente sembravano comporre una coppia più che solida, ma poi i problemi sono aumentati giorno dopo giorno e ora non si è ancora capito se possano durare insieme a lungo. Certamente l’ultimo episodio avvenuto nel corso della notte potrebbe aver cambiato tutti gli scenari, infatti c’è stato un gesto decisamente fondamentale.

Tra poche ore ci sarà la diretta di Alfonso Signorini su Canale 5, col GF Vip 7 che sfiderà la terza serata di Sanremo 2023, e si parlerà sicuramente anche di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Un po’ di tristezza e voglia di tornare a casa stanno serpeggiando in molti concorrenti della casa più spiata d’Italia, ma intanto tutti gli occhi e soprattutto le orecchie sono rivolti ai due ‘fidanzati’. Andiamo a vedere insieme cosa è successo pochissimo tempo fa e cosa potrebbe rappresentare questa novità.

Leggi anche: “Non dovevi farmela”. Il GF Vip 7 si infiamma, Antonella contro Oriana: il gesto di nascosto





GF Vip 7, cosa è successo tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Quando la notte era calata sulla casa del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto una conversazione molto significativa. Si trovavano esattamente sotto le coperte, come spiegato dal sito Leggo, quando lei ha manifestato la sua insofferenza nel rimanere ancora a lungo nel reality show di Canale 5. E per questo motivo, rivolgendosi al compagno di avventura, ha detto: “Non vedo l’ora di uscire di qua“. E Donnamaria le ha fatto una domanda importantissima, che ha subito ricevuto una risposta.

A quel punto Edoarso ha chiesto alla Fiordelisi: “Mi prometti che vieni con me?“. E lei: “Se lo vuoi sì“. Quindi, è stata fatta una sorta di promessa da Antonella, la quale ovviamente si aspetterà gesti in tal senso anche da parte del suo partner. Il loro legame è stato caratterizzato da momenti turbolenti e spesso c’è stato il rischio che potesse rompersi. Ma sono riusciti a superare le fasi più complicate e ora sembrano essersi riavvicinati ancora una volta. Ne sapremo comunque di più nella serata del 9 febbraio.

Nelle scorse ore Antonella si è arrabbiata con Oriana per i turni delle pulizie: “Ma va va, ‘sta maleducata. Questa è maleducazione. Io avevo chiesto da giorni di cambiare e hanno detto che doveva rimanere tutto così, ora mi metto con Martina e cambiamo tutti i turni dai. Mi hanno cancellato il nome, io non l’avrei fatto”.