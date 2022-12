Iniziano i problemi per Milena Miconi al GF Vip 7. Una delle ultime entrate nel reality è già a pezzi. La donna si è sentita male nella notte, forse per colpa di un brutto sogno ed finita in lacrime in cucina. Ma andiamo con ordine. La Miconi è una delle recenti entrate nella casa di Cinecittà e dovrebbe essere una delle più “fresche”. Invece qualcosa l’ha turbata al tal punto di chiedere un’uscita. Dopo appena due settimana di convivenza forzata, Milena a notte fonda, intorno alle 3, si è svegliata ed ha avuto una brutta crisi.

Poco dopo è andata in cucina, dove ha trovato Antonino Spinalbese e Wilma Goich ed ha confessato loro di voler abbandonare il reality. La Miconi ha poi aggiunto di essere arrivata al massimo sopportabile e che le dinamiche del GF Vip non la fanno stare bene e serena. Ha detto ai colleghi: “Non posso andare avanti così dico davvero. Mi mancano anche i miei figli, non ce la faccio senza vederli. Poi stare chiusa qui dentro in questa situazione. Io non c’entro nulla in questo contesto, non c’entro nulla qui dentro”.

Leggi anche: “Vergogna!”. Sonia Bruganelli lo ha detto davvero, le immagini imbarazzano (VIDEO)





Iniziano i problemi per Milena Miconi al GF Vip 7

“Ragazzi non riesco, ognuno è fatto a modo suo io sono arrivata al limite. C’è chi viene qui e gli fa bene, chi si libera di qualcosa, chi riesce ad esprimersi, io non riesco. Io non riesco, non riesco a superare questa cosa non ce la faccio. No Antonino non riesco, sto impazzendo. Non sto bene mi sento un topo in gabbia”.

A quel punto Antonino, riportandola sulla terra, ha detto: : “Tu quando vuoi prendi e vai via. Cioè quando arrivi al punto massimo prendi ed esci. Cioè non è che sei trattenuta parliamoci oggettivamente. Cioè non è che c’è un obbligo. Devi tranquillizzarti e se non ce la fai puoi anche uscire“. Sembra evidente che la Miconi stia facendo molta fatica ad integrarsi bene con i vecchi vipponi di questa edizione.

Ma non è colpa di nessuno, ci vuole tempo per entrare in sintonia, non è che uno arriva e diventa il migliore amico di tutti. Milena invece, tra la malinconia per i figli e la famiglia e le dinamiche che ancora non comprende a pieno, si sente probabilmente un pesce fuor d’acqua. Ma Insomma, non ci voleva uno scienziato per capirlo.

Leggi anche: “Falsa, fuori di testa”. GF Vip 7, Dana Saber supera il limite: rissa furiosa con Patrizia Rossetti