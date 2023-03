“Secondo voi non sanno che…”. Bomba sul GF Vip, l’ex concorrente svela roba choc: “Succede in quella stanza”

La finale del GF Vip 7 è prevista per il 3 aprile. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, quest’anno ha sollevato non poche polemiche. Dall’inizio del programma, dal 19 settembre 2022, gli squalificati sono stati tre. Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Gli ultimi due sono stati espulsi solo dopo le ultime direttive di Pier Silvio Berlusconi.

A un mese dalla finale, l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di cambiare rotta e di imporre nuove e ferree regole all’interno della casa. Troppe volgarità, liti e trash per il figlio di Silvio Berlusconi e così a primi di marzo ha deciso di cancellare la replica di una puntata della diretta dal canale La5 e dai siti ufficiali Mediaset.

GF Vip 7, ex vippona: “Le notizie trapelano nella casa”

Al momento in finale troviamo Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. La prossima settimana i telespettatori scopriranno chi sarà il preferito tra Alberto De Pisis, che a sorpresa ha eliminato Luca Onestini, e Milena Miconi. A poco dalla finale del GF Vip 7 une ex vippona ha fatto delle clamorose rivelazioni su quanto trapela all’interno della casa.

Come tutti sanno, i concorrenti del GF Vip 7 vivono all’interno della casa senza sapere cosa accade fuori, o almeno dovrebbe essere così. “Le notizie filtrano dentro la casa: ad esempio – ha spiegato la misteriosa eliminata al settimanale Oggi -, quando uno esce perché si sente male, torna in possesso del telefonino, controlla forum e Twitter, e al rientro racconta cosa si dice fuori di noi”. L’ex vippona ha spiegato anche le curiosità dei concorrenti rinchiusi: “Credo interessi di più il risultato del derby o chi abbia vinto Sanremo”.

Sul settimanale Oggi si parla anche delle regole del covid, per il quale giornalisti e fotografi non possono più accedere alla diretta. “Non sono previsti accrediti” perché le famose precauzioni “una volta scoperte quanto siano funzionali anche per anestetizzare ogni critica o dubbio, si è pensato di lasciarle in vigore”. Poi è saltato fuori anche il discorso di Dana Saber e dei telefoni. Chi ha accesso alla suite del GF Vip rientra in possesso del telefono o ovviamente riporta in casa delle cose. “Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite”, aveva svelato.