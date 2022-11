“Ha lasciato la casa”. GF Vip, l’annuncio ufficiale poco fa: “Fuori per problemi di salute”

Brutta notizia al GF Vip 7: concorrente lascia la casa per problemi di salute. Nella mattinata del 12 novembre è giunta questa comunicazione ufficiale del programma, che ha adesso messo in allarme migliaia e migliaia di persone. Sono davvero tanti gli ammiratori di questa gieffina, che è una delle più apprezzate. Ma questo inconveniente rischia di complicare la sua permanenza nel reality show di Alfonso Signorini. C’è ovviamente apprensione e tutti vogliono sapere qualcosa in più sulle reali condizioni della protagonista del programma.

Al GF Vip 7 questa concorrente lascia temporaneamente per problemi di salute, ma c’è speranza che possa riprendersi. Intanto, Nikita Pelizon si è dichiarata a Luca Onestini. Ma non ha conquistato l’ex tronista, ex gieffino ed ex di Soleil Sorge. E ha rifilato un due di picche per la modella: “Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace, ma non voglio essere frainteso. Io e te possiamo avere un bel rapporto”.

Leggi anche: “Me l’hanno detto in confessionale”. Patrizia Rossetti, la notizia e la richiesta al GF Vip 7





GF Vip 7, concorrente lascia per problemi di salute

Già nelle ore precedenti fuori dal GF Vip 7 c’era preoccupazione per la sua assenza. E infatti la concorrente lascia per ora la casa per problemi di salute. Gli utenti stavano chiedendo spiegazioni, visto che da diverse ore la gieffina non era più inquadrata dalle telecamere. Si era immediatamente compreso che qualcosa non stesse andando per il verso giusto e poi è arrivato anche il comunicato ufficiale della produzione. Staremo a vedere cosa accadrà e non sappiamo se questa mancata presenza sarà molto lunga o abbastanza breve.

Ad abbandonare temporaneamente il GF Vip 7 è stata Patrizia Rossetti, come scritto dalla trasmissione: “Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”. Non sono stati forniti ulteriori particolari sul suo stato fisico, anche se diversi internauti avevano fatto riferimento ad una forma influenzale. Pare che Patrizia avesse anche la febbre, quindi gli autori avranno preferito farla uscire per permetterle una ripresa il più velocemente possibile.

E i telespettatori hanno subito commentato sotto il post del GF Vip 7: “Mi dispiace, è una concorrente che mi piace tantissimo. Auguri di pronta guarigione”, “Patrizia ti prego, senza di te non ha senso”, “Forza Patrizia”, “Dai Patrizia, ritorna nella Casa”, “Abbiamo bisogno di te, che tu possa riprenderti presto”.