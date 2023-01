Chi uscirà nella prossima puntata del GF Vip 7? Tutto pronto per il ritorno all’edizione del lunedì. Come qualcuno avrà notato, sabato scorso Mediaset ha lasciato spazio alla regina del weekend, Maria De Filippi col suo Amici. Il GF Vip quindi andrà in onda stasera, lunedì 9 gennaio 2023 alle solite 21:45. E la domanda che si stanno per fare tutti è: chi uscirà stasera? Come ricorderete al televoto ci sono tre concorrenti. In nomination troviamo: Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Saber.

Ora bisognerà capire chi tra questi tre è il meno votato e soprattutto chi sarà il preferito dai telespettatori. Tra l’altro, chi avrà il maggior gradimento da parte del pubblico potrà decidere chi degli altri due mandare direttamente al televoto per l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. Cosa ci si aspetta quindi da questa scoppiettante serata presentata dal solito Alfonso Signorini?

Leggi anche: “È fuori dal GF Vip”. Antonino Spinalbese, notizia bomba dopo l’intervento chirurgico





Chi uscirà nella prossima puntata del GF Vip 7?

Secondo le principali piattaforme di sondaggistica online e social, c’è un migliore e un peggiore in questa nomination. Per Forumfree, Oriana rimane l’indiziata principale per vincere il televoto, seguita da Dana e Davide. Queste le percentuali: Oriana Marzoli 45%; Dana Saber 30%; Davide Donadei 24%. Per Reality House, invece la situazione in testa è ribaltata.

Ha acquistato grande gradimento Dana, salita al 42%, mentre ha perso punti Oriana che scende al 41%. Il peggiore è sempre Davide con il 16%. Su Twitter vince senza dubbio Oriana Marzoli. Seppur non sono disponibili i numeri, sembra che la bella venezuelana non sia in discussione per l’eliminazione di stasera. Anche qui, secondo posto per Dana e fanalino di coda Davide.

Sembra quindi chiaro che almeno oggi, e almeno secondo questi sondaggi, sarebbe Davide Donadei a dover abbandonare la casa del GF Vip. Ma andrà proprio così? Naturalmente non è detto e queste percentuali potrebbero non rappresentare il volere del televoto che di fatto è molto più ampio di così. Insomma, tutto è ancora da decidere, tuttavia i numeri sembrano parlare chiaro.

Leggi anche: “Attenti a lei”. GF Vip 7, le urla pesanti da fuori: Donnamaria e Antonella senza parole