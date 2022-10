GF Vip 7, scatta la censura. Ancora una volta, come notato da molti utenti, gli autori hanno ‘bloccato’ un discorso tra i vipponi e chissà se nella nuova diretta se ne parlerà. Giovedì 20 ottobre 2022 va in onda una nuova puntata del GF Vip 7 dove, tra le altre sorprese e dinamiche conosceremo il nome del concorrente che dopo Gegia lascerà la Casa.

Ben 6 grandi protagonisti del reality sono in ballo al televoto lanciato lunedì: Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Cristina Quaranta, Attilio Romita e George Ciupilan. Chi uscirà? I sondaggi in rete sembrerebbero parlare chiaro: a rischio, e dunque ad avere la peggio, potrebbe essere proprio Cristina Quaranta.

GF Vip 7 censura Attilio Romita, cosa è successo

Sarà Cristina Quaranta la prossima eliminata dal GF Vip 7? Anche Attilio Romita in realtà non ha fatto grandi numeri in questi giorni, sempre parlando di televoto, e soprattutto si è scagliato più colte contro gli autori facendo appunto scattare la censura. È successo tutto quando in serata, ha tirato in ballo la clip mandata in onda sul matrimonio di Giale De Donà.

“Il giorno dopo in trasmissione va in onda un pezzo sulle lacrime di Giaele. Un video in cui lei dice che non sa come fare se suo marito viene a sapere e vede qualcosa del genere. Vanno in onda pezzetto del nostro tête-à-tête e nessuno intorno per un lungo servizio. Loro lo mandano in onda, ma pur di non far apparire me che facevo le domande, mettevano il primo piano di Charlie con la maglietta a righe in piscina”.

“Li facevamo noi sti giochetti anche al telegiornale” e la regia subito che censura.



Attilio che sputtana i meccanismi degli autori sulle clip che mandano in onda 🔥#gfvip pic.twitter.com/z4xn191MUU — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 19, 2022

“La faccia tua, sua… e io non ci sono in quel colloquio. Ti devo dire qualche altra cosa? No. Li facevamo noi sti giochetti anche al telegiornale…”, ha detto Attilio Romita attaccando quindi gli autori GF Vip 7. Poco dopo però è arrivata la censura. Sul meccanismo del reality anche Patrizia Rossetti è intervenuta sostenendo che “non è la Tribuna politica, non è Carta Bianca, non è Buon pomeriggio, è il Grande Fratello e vuole far uscire queste cagate. Vi va bene? Se vi va bene è così, sennò quella è la porta rossa e si va via”.