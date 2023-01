Affermazioni pesantissime contro il GF Vip 7 e i concorrenti, con Alfonso Signorini che è stato costretto ad intervenire per dire la sua. Infatti, sul settimanale Chi sono apparsi dei commenti tutt’altro che lusinghieri sul reality show, infatti un telespettatore ha innanzitutto detto: “Caro Alfonso, in queste due stagioni e mi spiace dirlo il buon gusto della trasmissione è sceso di parecchio e con esso anche il mio interesse. Quest’anno abbiamo toccato quasi il fondo con alcuni personaggi come Antonella, Dana, Nikita, Davide, Andrea ed Antonini”.

Ma l’invettiva contro il GF Vip 7 e i concorrenti è proseguita così, generando certamente delusione in Alfonso Signorini: “Squallide figure di protagonismo assolutamente negativo visto che molti bambini guardano la tua trasmissione. Penso che dovreste mettere un bel bollino rosso, da costoro non hanno nulla di buono da imparare perché sono pessimi esempi di vita. Mi stupisco del video in cui Dana diceva che ‘Oriana è una battona’. Questo è stato pubblicato sul web e ci sono squallidi personaggi che sono maggiormente tutelati”.

GF Vip 7, concorrenti attaccati: Alfonso Signorini reagisce

Ma fuori dal GF Vip 7 i concorrenti hanno subito un altro attacco sempre su Chi e Alfonso Signorini ha letto con attenzione quest’altra critica: “Sono una tua grandissima ammiratrice, ma quest’anno i concorrenti lasciano a desiderare. Possibile che Oriana non abbia mai niente da indossare e sia sempre con il sedere di fuori o col seno in bella vista? Non c’è un regolamento che viene firmato prima di entrare? C’è anche Wilma che lava i piatti con gli occhiali da sole e per non parlare della pulizia, lì è un vero immondezzaio. Tutto in disordine e sporco”.

E Signorini ha deciso di dare una sua personale risposta a questi telespettatori decisamente arrabbiati per il comportamento scorretto di alcuni vipponi: “Il Grande Fratello Vip continua a tenere banco tra gli argomenti più discussi e il pubblico come sempre si divide. C’è chi ama un personaggio, chi lo detesta, chi si appassiona a una storia d’amore e chi ci vede solo una strategia per continuare a rimanere nel gioco. Ci sono tanti sostenitori e altrettanti detrattori, ma tutti ne parlano, quindi non lascia indifferenti”.

Infine, il conduttore ha scritto su Chi: “Ad edizione finita potrò dire anch’io la mia, ora i miei doveri di padrone di casa mi impediscono di farlo. Sono d’accordo su una diffusa maleducazione dei vipponi, nei modi espressivi e nelle azioni. Preoccupante che nemmeno se ne rendano conto, comunque da questa settimana ogni ‘infrazione’ inciderà sul budget della spesa settimanale e dovrebbero diventare più sensibili. Vedremo”, ha concluso Signorini.