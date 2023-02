Al GF Vip 7 escono retroscena clamorosi su Nikita Pelizon. A parlarne è stata Giaele De Donà, che ha deciso di smascherare il concorrente. Sono stati alcuni telespettatori a rendersi conto di alcune dichiarazioni della moglie di Bradford Beck, che sono destinate a creare un vero e proprio caso. Ovviamente non è da escludere che già giovedì 9 febbraio ci possa essere qualche duro confronto nella casa più spiata d’Italia, ma per ora a fare rumore sono le affermazioni della donna sulla modella originaria di Trieste.

Nella casa del GF Vip 7 si è parlato di Nikita Pelizon grazie a Giaele De Donà, ma ad essere stato tirato in ballo è stato un altro vippone. Intanto, prima di parlavi di questo aspetto molto importante, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato una richiesta particolare fatta da Silvio Berlusconi in persona: “Mi ha telefonato perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti. Mi ha detto che ero stato bravo a non farmi crescere la barba, ma che dovevo rimettermi la cravatta”.

GF Vip 7, retroscena su Nikita Pelizon di Giaele De Donà

Durante la puntata del GF Vip 7, il pubblico ha assistito ad un momento importante con Nikita Pelizon che ha dialogato col nuovo concorrente, che è tra l’altro il suo ex fidanzato. Ma Giaele De Donà non ce l’ha proprio fatta a rimanere in silenzio davanti a un gesto, considerato praticamente falso, e ha voluto rompere il silenzio togliendo la maschera al vippone. Ora che quest’ultimo lo verrà a sapere, siamo certi che ne succederanno delle belle. E la tensione potrebbe tagliarsi davvero a fette.

Giaele ha attaccato quindi Matteo Diamante, entrato nella casa insieme a Ivana Mrazova e Martina Nasoni. E gli utenti hanno commentato, riportando le frasi della De Donà: “Giaele sta spillando che prima di entrare al GF Vip, Diamante le aveva parlato malissimo di Nikita. Oggi invece, entrando in casa, ha speso quelle belle parole. Falsità, oddio“, “Basta pensare che quando è entrato ha detto a Nikita: ‘Vengo in pace’. Vuol dire che tanto in pace non erano questi due…”, “Diamante pur di apparire farebbe di tutto, c’è un articolo dove definisce Nikita pazza”.

Giaele sta spillando che prima di entrare al GF Diamante le aveva parlato malissimo di Nikita. Oggi invece, entrando in Casa, ha speso quelle belle parole, la sua falsità, oddio#gfvip — Paola. 💐 (@Iperborea_) February 7, 2023

Basta pensare che appena è entrato ha detto a Nikita:"Vengo in pace". Vuol dire che tanto in pace non erano questi due…. — Maria Pia Compagnucci (@MomiMelania) February 7, 2023

E si è anche saputo che Diamante sarebbe già pronto a confrontarsi faccia a faccia con Giaele. Potrebbe esserci alla fine un dialogo a tre, alla presenza di Nikita Pelizon, e chissà cosa potrebbe succedere. Non resta che aspettare le prossime puntate del reality.