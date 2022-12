“È successo davvero”. GF Vip 7, la notizia raggiunge Alfonso Signorini poche ore fa

GF Vip 7 contro Ballando con le stelle, Milly Carlucci contro Alfonso Signorini: ieri uno davanti all’altro nella gara degli ascolti di sabato. Una puntata, quella del GF Vip, destinata a far discutere parecchio segnata dagli scontri tra Antonella ed Edoardo continuati anche durante la notte. “Al di là di tutto – ha detto Antonella – non voglio vederti stare così. Perché ti stai isolando adesso? Lo farai dopo, non ora, non l’hai mai fatto in questi giorni quando stavi sempre con i tuoi amici e le tue amiche”.



Poi ancora: “Mi sento mancata di rispetto, i video parlano, ma questo non toglie il sentimento che provo per te. Qual è il sentimento? Non lo so. Vieni, bevici su. Magari un giorno chiariremo”. Dinamiche che non sono servite a battere Milly Carlucci. Su Rai 1 la prima finale di Ballando con le Stelle (live) ha registrato nel segmento Ballando… tutti in pista 4.178.000, 22,47%, e nel programma un netto di 3.465.000, 26,10%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 (live) ha ottenuto 2.104.000 telespettatori, share 16,25%.

Ballando con le stelle vince la gara degli ascolti tv del sabato



Su Italia 1 il film d’animazione Il Grinch ha raccolto un netto di 1.100.000 telespettatori, share 6,22%. Su Rai 2 la serie Blue Bloods ha ottenuto 877.000, 4,76% e 915.000, 5,39%. Su Rete 4 il film Colpevole d’innocenza ha registrato un netto di 880.000 telespettatori, share 5,25%. Su Tv8 il film Un Natale da favola ha registrato 585.000, 3,35%.



Su Rai 3 Sei Pezzi Facili – In mezzo al mare ha registrato 504.000 telespettatori, share 2,93%. Su Nove il doc Freddie Mercury – The Great Pretender ha registrato 322.000 telespettatori, share 1,86%. Su La7 Libri In Onda 319.000 telespettatori, share 1,75%. In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post 772.000, 4,20% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 987.000, 5,59% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.140.000, 6,28% e nel programma 1.396.000, 7,55%.



NCIS su Italia 1 registra 1.201.000 telespettatori, share 6,51% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 734.000 telespettatori, share 4% e nella seconda 746.000, 4,05%. Su La7 In onda .000, %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto .000 telespettatori, share %.