GF Vip 7, brutte notizie per Attilio Romita al termine di una settimana particolarmente movimentata. Contro di lui aveva tuonato anche l’ex insegnante di Amici Anna Pettinelli: “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio, in oltre 20 anni di Grande Fratello, è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella me*** dove si trova”. Il motivo? Il modo in cui aveva trattato Sarah Altobello e la compagna Mimma.



Mimma che aveva voluto inviare una lettera all’ex mezzo busto di Rai 1, infuriata dopo i suoi atteggiamenti ambigui con Sarah Altobello. Parole che hanno commosso Romita, scoppiato in lacrime: “È come se avessi perso tutte le capacità di misurare le parole e di riflettere prima di dire. Non mi sono accorto che stavo decisamente esagerando. Dovevo accorgermene prima, dovevo fermarmi e fermarla”, aveva detto.

Leggi anche: “Te lo rimangi”. GF Vip 7, Ginevra Lamborghini: accuse pesanti a Marco Bellavia





GF Vip 7, Attilio Romita sarà il prossimo eliminato?



Poi aveva aggiunto: “Ho sbagliato e le chiedo scusa, non credo che l’amore che ci lega possa finire per una gag del genere”. Il giornalista però non crede che Mimma sia disposta a cancellare tutto: “A questa cosa non ci posso credere. Oltre alle scuse le voglio far arrivare un messaggio: sappia che non la tradirò mai per nessuna ragione al mondo”.



Parole non recepite da Mimma, ma dai fan sì che si schierano con lui. “Potete dire ciò che volete. Attilio ha sbagliato, ha chiesto scusa a tutti, in primis a Sara, agli inquilini e pure al pubblico. Ora questo accanimento che si legge pure sui social anche basta. Mamma mia manco avesse ucciso qualcuno, quante volte sarà capitato a tanti di parlare e dire che quella persona non è “alla mia altezza”. La gogna mediatica anche no”.



Eppure non basterà a salvarlo, almeno secondo i sondaggi. La presenza al televoto Grande Fratello Vip di quattro big della Casa di Cinecittà sta inevitabilmente infiammando i social. Il più amato è Daniele Dal Moro, poi Sarah Altobello, Daniele Donnamaria e Attilio Romita. Secondo i sondaggi sarebbe lui il prossimo a dover lasciare la casa.

Stanotte è successo”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono lanciati