Al GF Vip 7 bacio tra due concorrenti e pubblico in estasi. In queste ultime ore la vicinanza tra i vipponi è stata molto forte, quindi si è giunti adesso ad un momento sicuramente più intimo. Certo, per molti era nell’aria questa possibilità ma ora che tutti hanno assistito a questa fase bollente della loro esperienza nel reality show è esplosa la gioia dei telespettatori. All’interno della zona beauty si è materializzato il bacio che tutti aspettavano ormai da giorni. E una coppia potrebbe essere nata.

Tra l’altro, al GF Vip non c’è stato il bacio solo tra questi due concorrenti. Si sono baciati anche Attilio Romita e Sarah Altobello. Il giornalista, scrive Fanpage, “era già a letto quando si è avvicinata la sua inquilina per augurargli la buonanotte: lo ha abbracciato prima di dargli un bacio”. Il video, che come detto in apertura ora circola su Twitter, ha raggiunto anche Mimma Fusco. Ancora una volta commenti durissimi: “Fai schifo” ha scritto stamattina tra i commenti di un video nel quale il giornalista scherza con la sua inquilina.

GF Vip 7, bacio tra due concorrenti nella casa: chi sono

Questi protagonisti del GF Vip 7 si sono scambiati un bacio due concorrenti e diversi filmati e foto sono stati pubblicati dagli scatenati utenti. C’è chi ha scritto: “Il var conferma, il var conferma, è stata lei a baciarlo”, “Per favore, sono bellissimi”. E anche sul sito ufficiale del reality show di Alfonso Signorini è stato aggiunto: “I due vipponi sono sempre più vicini e nel relax del salotto si scambiano affettuosi abbracci e qualche bacio rubato”. E ora tutti si stanno chiedendo cosa diranno in puntata nella serata del 10 dicembre.

A baciarsi sono stati Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che sembrano quasi sempre più affiatati. Alcuni dicono che sia stata soprattutto lei ad avvicinarsi al fratello di Guendalina e a rubargli un bacio, anche se da altre immagini è ovviamente visibile che entrambi si siano sempre più avvicinati e scambiati abbracci, coccole ed effusioni. Il livello di conoscenza è dunque aumentato sensibilmente e c’è ora chi si aspetta che questi bacio possano diventare qualcosa in più. E chissà se scatterà pure qualche sentimento.

Inoltre, in molti hanno anche sottolineato altri gesti importanti tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, infatti lei gli ha messo del balsamo sulla barba e hanno praticamente fatto la doccia l’uno vicini all’altra. Tanti cuori e apprezzamenti per questa possibile nuova coppia del GF Vip 7.