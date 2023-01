Un bacio profondo quello tra Davide Donadei e Sarah Altobello al GF Vip 7. Un bacio che a molti è sembrato vero e che chi lo sa non nasconda qualcosa. Certo è che tra i due sembra scorrere un feeling particolare. Entrambi entrati a partita in corsa di diverso c’è lo sviluppo che il loro percorso sta seguendo. Sarah sembra infatti aumentare i consensi di giorno in giorno. Scrive un’utente: “Mi piace Sara, carina con tutti e non è rancorosa come altri. Non mi piace come parla ma vabbè. Mi dispiace che va anche da Antonella e le dà tempo per consolarla e Nikita le sparla dietro. Sara troppo buona per lì dentro”.



Un giudizio sul quale ha influito, e c’è da scommetterci non poco, il racconto che ha fatto di lei nelle settimane scorse mamma Mariolina. La donna aveva spiegato di essere rimasta incinta a 40 anni dopo due figli e un aborto: “I dottori cominciarono a fare del terrorismo: dissero che la mia gravidanza era a rischio interruzione, che dovevo stare a riposo per nove mesi. Ma io non ascoltai nessuno”.

GF Vip 7, bacio tra Davide e Sarah: ma è tutto un gioco



“La misi semplicemente nelle mani di San Nicola, chiedendogli di farla venire al mondo sana e senza problemi. Ebbene, la notte di Pasqua, con una settimana di anticipo, nacque Sarah”. Mariolina aveva dichiarato di essere molto orgogliosa del percorso artistico della figlia: “Il trionfo all’Isola ha rappresentato per nostra figlia un riscatto morale e per me e mio marito una soddisfazione immensa”.



La stessa Sarah Altobello aveva parlato della sua famiglia al magazine DiPiù: “Provengo da una famiglia in cui sono tutti laureati. Io, invece, a scuola ero una frana”. Quando a Davide, è stato sommerso dalla critiche per le sue frasi su Oriana Marzoli con molti da fuori arrivati a chiedere la squalifica. Contro di lui aveva tuonato anche l’ex Chiara Rabbi che non avevo avuto parole per niente dolci.



Davide, da parte sua, non sembra essere scalfito dalla situazione. E ieri lo ha dimostrato durante il gioco del giovedì guidato da Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria: spinto dai conduttori ha baciato Sarah davanti a tutta la Casa: un bacio che è sembrato molto più di un gioco.