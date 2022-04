È passato poco più di un mese dalla fine della sesta edizione che già si parla della settima. L’ultimo Grande Fratello Vip ha incoronato vincitrice Jessica Selassié. Il reality condotto da Alfonso Signorini quest’anno ha raggiunto una durata davvero record, arrivando a ben sei mesi. Un vero tour de force che, comunque, è stato ripagato dagli ascolti del pubblico. La finale del 14 marzo, ad esempio, è stata vista da 3 milioni e 659mila spettatori, pari ad uno share del 26,06%.

Giusto qualche giorno fa è stata Giulia Salemi a svelare i nomi di qualche concorrente alla prossima edizione. L’ex gieffina ha fatto il nome della sorella di Tommaso Zorzi, Gaia e quest’ultima ha parlato della possibilità che ci sia anche Fariba, mamma di Giulia. Adesso, però, spuntano fuori altri nomi. E pure la data d’inizio del reality.





Era stato Alfonso Signorini ad annunciare che ci sarebbe stata la settima edizione del GF Vip. Ora sappiamo anche quando inizierà. Ci ha pensato TvBlog a rivelare la data: “Un pochino più avanti rispetto agli anni scorsi…”. Il conduttore ha infatti deciso di posticipare leggermente l’inizio del GF Vip 7. L’obiettivo è quello di avere un numero maggiore di telespettatori a disposizione al rientro dalle vacanze.

Ma la notizia bomba riguarda i concorrenti, anzi la concorrente del nuovo Grande Fratello Vip. A darla è stato Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi. Per il giornalista Alfonso Signorini è riuscito a convincere una popolarissima vip a partecipare al suo reality. Pronti per sapere di chi si tratta?

“Forse non tutti sanno che Sandra Milo, 89 anni, a settembre sarà una delle inquiline della casa più spiata dagli italiani”. Boom! Sarebbe il personaggio più anziano a partecipare al reality: dunque un record. Ma il nome di Sandra Milo non è l’unico spuntato fuori in questi ultimi giorni. Si era parlato sia di Alvaro Vitali sia di Wilma Goich. A questo proposito, tuttavia, TvBlog chiarisce: “Non ci sarà di certo Alvaro Vitali, nome lanciato dal sito Dagospia, e pure la presenza di Wilma Goich, rilanciata da qualche sito non ci risulta reale”.

“Al GF Vip 7, ci saranno”. Già i nomi dei concorrenti della prossima edizione: due donne interessanti