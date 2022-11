GF Vip 7, duro scontro tra Attilio Romita a Luca Salatino, l’ex conduttore del TG1 ha sbottato contro l’ex tronista di Uomini e Donne: “Ti faccio arrestare”, ha esclamato il giornalista. Tutto è successo dopo l’eliminazione di Amaurys. A fare scoppiare lo scontro tra Attilio Romita e Luca Salatino sarebbe stato un paio di scarpe. Secondo quanto il giornalista ha raccontato a George Ciupilan e Giaele De Donà, l’ex tronista di Uomini e Donne lo avrebbe accusato di avere messo le sue scarpe nella valigia di Amaurys Perez.



Attilio sostiene che Luca lo avrebbe aggredito verbalmente: “Ha cominciato a gridare: “Ah, oh”. Com’è lui insomma, non ci voglio più avere a che fare. Evitiamo qualsiasi cosa”. Salatino, poi, ha tentato di avere un confronto ma la risposta non è stata per nulla conciliante. “Ti chiedo una cosa e te la chiedo per i prossimi quarant’anni. Io non posso subire aggressioni alla mia età. Oh, io non ti ho fatto niente di male. Non ti ho pestato un piede, non ti ho rubato le sigarette, non ti ho rubato le scarpe”.

GF Vip 7, Attilio Romita a Luca Salatino: “Ti faccio arrestare”. Il motivo



Alle parole aggressione Luca è sbottato: “Aggressione mi sembra troppo. Se tu pensi che io ti abbia fatto un’aggressione…io sono venuto a scusarmi, ma se tu dici “alla mia età”, secondo me in queste situazioni non c’è età. Sono venuto qui a chiederti scusa perché sono un ragazzo rispettoso e ti ho portato sempre rispetto. Io al contrario tuo, non ti ho mai riso in faccia. Comunque io sono venuto qui, se ti va bene, altrimenti non so che dirti”.



Una versione che l’ex mezzobusto del Tg1 ha rispedito indietro: “Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi, io ti faccio arrestare in diretta“. E, neanche a dirlo, questa sua frase è già diventata un cult sui social. Tantissimi, e come sempre divisivi, i commenti. La maggior parte punta il dito contro l’ex tronista: “Luca mi dispiace non mi piace più. Attilio anzi tutti li dentro lo trattano bene. Lui è cafone maleducato e pesante e si crede di essere il più buono e sensibile. Vai a casa anche quando litiga non sa quello che dice. Attilio un signore fuori Luca polemico e stupido sei sceso alla grande”.



Ma c’è anche chi lo difende e, di più, lo mette in guardia. “Luca e il mio preferito però deve stare attento dopo questa litigata con Attilio e stato pesante Luca se fino a ieri sera i suoi compagni di casa ti hanno salvato giovedì Luca non sarai più immune e ti nomineranno Attilio, chiarlie e Alberto e patrizia e Wilma”.

