Attilio Romita in lacrime al GF Vip 7. Momento di enorme tristezza per il concorrente, che non è riuscito a trattenere il suo pianto ed è stato subito avvicinato da altri gieffini, che hanno provato a tirargli su il morale. Ma non è stato affatto semplice, visto che ormai il crollo emotivo era già in atto. C’è ovviamente un motivo principale alla base di questo malessere del vippone, che dovrà farsi forza per cercare di riprendersi del tutto ed evitare di mettere a rischio la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse ore Attilio Romita non ha retto ed è scoppiato in lacrime al GF Vip 7. Su di lui si era anche abbattuta una bufera, dopo le parole dette su Sarah Altobello. E anche l’ex insegnante di Amici, Anna Pettinelli, si è scagliata contro di lui: “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio, in oltre 20 anni di Grande Fratello, è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella me*** dove si trova”.

Attilio Romita, lacrime al GF Vip 7: cosa è successo

Il giornalista Attilio Romita non è riuscito a contenere le sue lacrime al GF Vip 7, dopo che già nella puntata in diretta di lunedì 12 dicembre aveva scoperto brutte cose anche provenienti dall’esterno del programma. Nelle ultime ore ha anche ricevuto dagli autori una lettera privata, che gli ha rovinato il suo stato d’animo. Non è stato semplice per lui accettare tutto quello, anche se i compagni di avventura Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro hanno subito mostrato affetto e vicinanza al gieffino.

De Pisis gli ha subito detto: “Puoi solo trovare la forza dentro di te”, mentre Daniele Dal Moro ha aggiunto: “Ho conosciuto un Attilio degno di nota sotto tanti punti di vista. Dai tempo al tempo”. A farlo piangere è stata la lettera inviata dalla sua compagna Mimma, infuriata dopo i suoi atteggiamenti ambigui con Sarah Altobello. Lui si è inevitabilmente sentito in colpa e ha compreso di aver superato ogni tipo di limite. Ed è quindi costretto a subire delle conseguenze, che sperava non dovessero mai esserci.

Queste le struggenti parole di Romita, che si è pentito di ciò che ha fatto: “È come se avessi perso tutte le capacità di misurare le parole e di riflettere prima di dire. Non mi sono accorto che stavo decisamente esagerando. Dovevo accorgermene prima, dovevo fermarmi e fermarla”. Qui il video delle lacrime.