Non c’è pace per Attilio Romita al GF Vip 7. Dopo essere stato attaccato duramente da Oriana Marzoli, che ha scoperto la sua frase choc ai suoi danni, anche dall’esterno del programma c’è chi l’ha insultato pesantemente. A contestare il suo modo di fare è stato tra l’altro un volto noto della televisione, che ha utilizzato Twitter per sferrare attacchi nei confronti dell’ex mezzobusto del TG1. Pesantissime comunque erano state le parole scelte dall’influencer venezuelana per prendere le distanze dall’uomo.

Parlando di Attilio Romita, al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha esclamato: “Non ti parlo più, maiale schifoso. Per me è finito qua il nostro rapporto”. La famosa che ha criticato il giornalista se l’è presa pure con un’altra vippona, Dana Saber: “Lei è fuori come un balcone, anzi di più, come un attico. Serve un esorcista”. Ma andiamo a vedere insieme invece cosa è stato detto contro Attilio. Ovviamente lui è ancora all’oscuro di tutto e non sappiamo se questo influirà negativamente sul suo futuro nel reality.

Attilio Romita, fuori dal GF Vip 7 l’attacco della famosa

Come è stato possibile leggere sul profilo Twitter di un’ex volto del talent show Amici, Attilio Romita è stato distrutto. La sua esperienza al GF Vip 7 è stata messa nel mirino da questa persona, che ha reagito dopo aver saputo delle sue parole nei riguardi di Oriana Marzoli. Lo ha invitato a restare in rigoroso silenzio, dato che peggiorerebbe le cose se dovesse continuare a parlare, e ha chiesto a gran voce la sua esclusione dal programma. Chissà se lei sarà accontentata dal pubblico di Canale 5.

Ad attaccare Attilio Romita è stata l’ex insegnante di Amici e conduttrice radiofonica, Anna Pettinelli, che ha pubblicato questo messaggio: “Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato, un orrendo maschilista. Fuori dalla casa”. Immediata la reazione dei follower della presentatrice, che hanno condiviso in toto le opinioni della Pettinelli. E qui di seguito vi proponiamo le reazioni degli internauti sul concorrente del GF Vip 7.

Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa #gfv — anna pettinelli (@annapettinelli) January 9, 2023

Ecco alcuni tweet contro Romita: “Lo diciamo da tanto, ma lui e Wilma sono protetti e non capiamo perché”, “Che pena Signorini, considera Attilio un mito”, “Veramente scandaloso il giudizio su una donna che è libera di essere ciò che vuole”, “E gli altri che ridono pure, sono senza parole”.