Nella serata di lunedì 17 ottobre è andata in onda una nuova puntata in diretta del GF Vip 7. E subito dopo Attilio Romita ha perso la pazienza, puntando il dito anche contro la produzione del reality show. Parole molto forti quelle del concorrente, che si è sfogato come non mai con il resto del gruppo. Certamente nel prossimo appuntamento con Alfonso Signorini potrebbe pretendere maggiori spiegazioni, tenuto conto che ha voluto coinvolgere gli autori del programma, lanciando anche delle accuse.

Al GF Vip 7 non si è parlato solamente di Attilio Romita, per quanto riguarda il post-puntata. Durante la diretta, Pamela Prati ha appreso una notizia importante: “Il magistrato dopo aver analizzato la posizione di voi tre è arrivato a una conclusione: ‘Pamela Prati non è indagata’, questo vuol dire che agli inizi di febbraio ci sarà la prima udienza dove il pm ha deciso di mettere sotto indagine le tue agenti e non te”. Quindi il chiarimento dell’avvocato della gieffina, che ha poi esultato: “Queste due persone da indagate sono diventate imputate”.

GF Vip 7, Attilio Romita contro gli autori

In primis, dopo la puntata del GF Vip 7, Attilio Romita ha parlato con gli altri coinquilini lamentandosi dei motivi dati per le nomination: “Io sono infastidito dalla stupidità delle persone. Perché uno mi deve dire ‘senti, tu non ti lavi, puzzi e io ti nomino’. Ma se tu mi dici ‘ti nomino perché le ciabatte fanno clap clap’, io ti mando a fanc*** da mo fino a quanto finirà il Grande Fratello. Perché mi avete rotto i cog***. Anche perché a me non interessa di partecipare, di vestirmi da fatina o da maga o farmi dire che fumo troppe sigarette”.

Poi la polemica con gli autori della trasmissione di Canale 5, accusati di agire con l’obiettivo di favorire qualcuno: “E ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta. Appena vedono che uno sta a rischio ti danno l’immunità. E noi ci dobbiamo scannare come due cretini”. Quest’ultima conversazione l’ha avuta in giardino con Antonella Fiordelisi. Non riesce proprio ad accettare tutto questo e la sua speranza è sicuramente quella che prima o poi possano esserci meno immunità simili.

Non Attilio che sputtana il gioco degli autori #gfvip pic.twitter.com/1KCtZMRNm7 — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 18, 2022

ATTILIO “ SE TU MI NOMINI PERCHÉ LE CIABATTE FANNO CLAP CLAP IO TI MANDO A FANCULO DA QUA FINO ALL’ ANNO PROSSIMO, MI AVETE ROTTO I COGLIONI “ ATTILIO ON FIRE 🔥🔥🔥 #gfvip pic.twitter.com/shlnQ0ohgd — NIKITILANDIA (@caltagirone96) October 18, 2022

E queste sono state alcune delle reazioni degli utenti: “Bravo, sono d’accordo con Attilio”, “Ha ragione Attilio, comunque quest’anno il GF Vip li fa fare ciò che vogliono. L’anno scorso erano più ordinati”, “La cosa più assurda è il continuo mangiare in diretta, inaccettabile”, “Attilio infastidito dalle immunità dei soliti per farli scannare e il GF Vip toglie l’audio”.