Uscito dal GF Vip 7 qualche settimana fa Attilio Romita ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti degli autori del programma. L’ex mezzo busto del TG1 è stato spesso sotto i riflettori con critiche pesanti che gli sono cadute addosso. Le ultime in ordine di tempo: la diffida della famiglia Tavassi e le accuse di sessismo per alcune frasi su Oriana Marzoli. Quando era nella casa del GF Vip 7 Attilio infatti disse a Daniele Dal Moro.



“Se una volta, ti capita… detta in maniera maschilista per ridere, due belle tett* e un lato B attraente, nei confronti del quale tu provi piacere ad abbracciati e darti dei baci rubati nell’armadio… ma giocatela! Cioè, goditela. Non ci pensare al dopo, non ci pensare neanche”. E ancora: “Il dopo può essere una cosa che finisce, che evapora il giorno dopo che si chiude il Grande Fratello Vip, il dopo può essere qualsiasi cosa, ma non ci pensare. Concediti una deroga a questo tuo sistema rigido e rigoroso di principi di bianco e nero che non concede sfumature di grigio”.

GF Vip 7, Attilio Romita: accuse agli autori del programma. “Io perseguitato”



Erano stati in tanti a chiedere provvedimenti. Ma non ce n’era stato bisogno visto che dopo pochi giorni lasciò la casa. Ora Attilio Romito è tornato all’attacco del GF Vip 7, facendo proprie le parole della figlia Alessia (che era contraria del padre nella Casa più spiata d’Italia). A Nuovo Tv, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, ha spiegato: “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo, mi aveva detto, ed aveva ragione”.



E ancora: “Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto, senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio. Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà”.



Attilio ha raccontato anche del rapporto ritrovato con la compagna Mimma: “All’inizio non voleva essere toccata, invece una notte mi ha accarezzato ed è finita come doveva finire. Dalla mattina seguente il nostro rapporto è tornato alla normalità e spero di convincerla a sposarmi entro la fine dell’anno”.