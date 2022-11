Colpo di scena al GF Vip 7: i concorrenti hanno iniziato a parlare di qualcosa di segreto, ma ancora una volta si sono lasciati sfuggire l’argomento. Ovviamente c’è chi si è accorto di questa situazione e lo ha fatto notare a colui che invece ne stava parlando liberamente. Tra l’altro un vippone ha anche rivelato di aver ricevuto una ramanzina clamorosa dalla regia del programma, quindi si starebbero rendendo protagonisti di atteggiamenti non consoni e che non sono stati rispettati da alcuni gieffini nello specifico.

Entrando nei particolari del GF Vip 7, prima di dirvi cosa hanno fatto i concorrenti e qual è stato il segreto svelato, Edoardo Tavassi è stato messo nel mirino per un gesto. Togliendosi il microfono per qualche secondo infrange comunque il regolamento della casa del GF Vip: “Quando facevo le serate il giorno dopo andavo in spiaggia e mi fermavano tutti. Mi sono successe mille cose, tutte robe di donne. Una sera becco una russa sotto Natale, era stupenda da sola al tavolo. Le russe per me sono le più belle del mondo”.

GF Vip 7, concorrenti svelano un segreto sul contratto

Soffermandosi sul GF Vip 7, i concorrenti hanno parlato di un segreto inerente qualcosa di cui tutti loro sono a conoscenza. A parlarne apertamente, senza timore, è stato Daniele Dal Moro che è stato prontamente bloccato da Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha esclamato: “Nun se po’ parlà de sta roba. No Dani non si può! Mi hanno appena rimproverato per un’altra cosa di prima. Io non credo di avere questa data di cui parli. No non credo non me la ricordo”. Ma Micol Incorvaia non ci ha proprio creduto.

Dal Moro ha affermato: “Edo te lo ricordi bene il tuo contratto? Aspe, non voglio sapere nello specifico del tuo contratto. Guarda che si può parlare di questo. Voglio solo sapere una cosa. Siccome c’è una data in cui si può scegliere se restare. Ma questo vale anche per voi arrivati adesso?”. Edoardo gli ha risposto, come vi abbiamo riferito poco fa, mentre Micol ha aggiunto: “Ma sì invece che c’è la data dai ricorda. Il contratto è fino a un tot, anche per noi”. E gli utenti hanno subito reagito davanti a questa conversazione.

ma Edoardo Tavassi che prima si mette a spillare i preferiti del pubblico, facendosi chiamare in confessionale e dopo si mette a parlare insieme a Micol, Giaele e Daniele di quanto duri il loro contratto, facendosi censurare nuovamente 🍿🍿#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/kBdC17Vugm — Våle🐍; Campioni d'italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) November 18, 2022

Daniele chiedeva a Tavassi del loro contratto firmato (e lui terrorizzato: no no non si può parlare di ste cose 😆) Dan ha appena confermato che hanno firmato il contratto per tre mesi. Poi dovranno decidere se prolungarlo.

Anche quest anno la stessa cosa.#gfvip — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) November 18, 2022

Ecco le reazioni su Twitter: “Daniele chiedeva a Tavassi del loro contratto firmato (e lui terrorizzato ‘No no, non si può parlare di queste cose’). Dan ha appena confermato che hanno firmato il contratto per tre mesi e poi dovranno decidere se prolungarlo”, “Edoardo Tavassi e gli altri si sono fatti censurare di nuovo”.