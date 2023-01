GF Vip 7, Antonino Spinalbese spunta una clamorosa voce sul motivo del suo mancato ritorno nella Casa. Le chiacchiere intorno a lui non erano certo mancate. Il primo era stato Amedeo Venza che spiegava come dietro la sua uscita ci fosse anche la volontà di voler trascorrere del tempo assieme alla sua bambina. “Antonino sarebbe uscito dalla casa per stare con la figlia Luna Marì”, aveva scritto. Voce smentita.



Ma che poi, in altri modi, era stata rinfocolata da Alessandro Rosica che attaccava ancora Spinalbese. “In questi giorni Antonino e Ginevra si sono sentiti spesso (non potrebbero). Non si sono visti ovviamente. Antonino rientrerà a breve nella Casa”. Quando? Non è dato sapere mentre la pista ufficiale per l’assenza resta il recupero post intervento operatorio. Dei suoi problemi fisici Antonino non aveva mai fatto mistero.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese: slitta ancora il ritorno



“Ho un problema al pancreas, ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da sé stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, aveva dichiarato. Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini si era collegato con l’ex di Belen che aveva detto.



“Io sto benissimo dai, mi sono preso un po’ di ferie“. “Gli accertamenti stanno andando per il meglio e presto tornerai nella Casa”. Ma forse le cose non stanno proprio così. A lanciare la bomba è l’esperta di gossip Deianira Marzano.”Fonti dicono che probabilmente Antonino sia in stand by sì per il problema di salute (risolto), ma soprattutto perché il contratto era scaduto e lui entrerà se lo rimoduleranno a modo suo”.



Poi, riportando un’altra segnalazione “anonima”, l’ex fidanzato di Belen avrebbe chiesto un aumento del cachet per portare avanti questa avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. “Ha chiesto più del doppio e glielo vogliono dare. Per ora sta facendo la quarantena per rientrare”, si legge nella segnalazione riportata da Deianira.