C’è grande preoccupazione al GF Vip 7 per i casi Covid. E Antonino Spinalbese, al termine della puntata in diretta del 14 novembre, ha fatto una rivelazione inequivocabile che ha messo in apprensione il pubblico. La situazione è ancora tutta in divenire e quindi bisognerà attendere qualche altro giorno per capire se ci siano o meno altri contagiati. L’ultima in ordine di tempo è stata l’ex gieffina Pamela Prati, che tra l’altro aveva anche baciato Alfonso Signorini e Marco Bellavia. Ma questi ultimi due sono al momento negativi.

E poche ore fa al GF Vip 7 Antonino Spinalbese ha esclamato qualcosa di importante, mentre stava parlando con la coinquilina Oriana Marzoli. In particolare, la giovane ha chiesto ufficialmente all’ex di Belen Rodriguez di dormire insieme. Lei infatti ha mostrato molto interesse nei confronti del vippone, anche se lui è stato un po’ freddo: “Se sono felice che hai scelto me? Non ho bisogno di nutrire il mio ego, sapevo già che ti piacevo. Ok che adesso hai deciso, è meglio per te, in caso contrario passava un messaggio non bello”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese sul Covid: “Devo dormire nel container”

Discutendo ancora al GF Vip 7 con Oriana, Antonino Spinalbese ha aggiunto a proposito della decisione di lei di aver scelto lui invece di Daniele Dal Moro: “Non parlo della mia opinione, so che stavi giocando e ti divertivi qui dentro”. Il sito Biccy ha però anche riportato altre dichiarazioni sicuramente rilevanti, in riferimento al coronavirus: “Non so se posso dormire qui. Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi, vai in confessionale e gli chiedi se posso. Tanto dopo mi chiamano e glielo chiedi”.

E poi Spinalbese ha raccontato ancora: “Siccome ho avuto i sintomi, hanno paura. Mi hanno detto: ‘Sappi che devi andare a dormire nel container'”. Quindi, essendoci ancora incertezza sul contagio o meno di Antonino, gli autori lo avrebbero invitato almeno a dormire separatamente dagli altri. E immediate sono arrivate le reazioni del web: “Antonino parla del sintomo che ha avuto e subito censura. Ma se l’hanno detto apertamente, detto e spiegato, che problema c’è?”, “Comunque Antonino, mentre parlava con Oriana, lo hanno mandato nella camera di Pamela e lo hanno censurato”.

Il pubblico non ha quindi compreso il perché di questa censura, dato che il tema Covid è stato affrontato in questi giorni e anche dallo stesso Signorini, che ha pure fatto intervenire un esperto in materia. Non resta che aspettare e capire se altri vipponi saranno messi in isolamento.