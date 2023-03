GF Vip 7, Antonella Fiordelisi continua a tener banco nonostante sia uscita dalla Casa da una settimana; ad attaccarla è, stavolta, il suo ex Francesco Chiofalo che svela una brutta verità e non risparmia bordate al padre Stefano. Per l’uomo Chiofalo ha parole durissime come, per altro, aveva fatto anche l’altro ex di Antonella: Gianluca Benincasa che avrebbe dovuto entrare al GF Vip 7 ma, all’ultimo, era rimasto fuori per un esposto presentato dalla famiglia di lei alla Procura della Repubblica in cui si vietava a lui l’avvicinamento.



Una figura importante quella di Stefano Fiordelisi nella vita della figlia, che Chiofalo smonta. “Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte? Quest’uomo non ha percepito bene questa storia del GF secondo me”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha rotto con la sua famiglia?



E ancora: “Ragazzi non userò mezzi termini. Io al padre di Antonella, sapete quante volte l’ho mandato a fan***o quando stavo con Antonella e anche quando mi ci sono lasciato. Ma scherzate? È una persona insopportabile”. Tuttavia Chiofalo ha convinto che tra lei e la famiglia sia sceso il gelo: “Io la conosco benissimo. La prima cosa che avrebbe fatto, uscita dal Gf, sarebbe stata di andare dal padre e invece non c’è andata”.



“Sta volta il padre ha fatto un casino mettendosi in mezzo e lei è molto arrabbiata. Io, se posso darle un consiglio, è bene che lei metta i puntini sulle “i” con suo padre perché è pericoloso, può farle fare delle figure becere”. Una conferma indiretta è arrivata proprio da Antonella Fiordelisi. Nell’ultima puntata dal GF Vip 7 ha esordito toccando proprio un tasto sulla sua famiglia. Antonella aveva fatto chiarezza sulla sua posizione in merito alla lettera che i suoi genitori avevano inviato a Pier Silvio Berlusconi e al GF Vip.



L’ex concorrente ha spiegato di aver “preso le distanze dalla sua famiglia”. “Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”.