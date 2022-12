Al GF Vip 7 è tempo di fortissime emozioni grazie ad Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Lei ha infatti sorpreso il suo amore con un meraviglioso gesto, che è stato apprezzato dal pubblico. Anche se, come spesso accade, non tutti hanno proprio commentato con gioia davanti a questo momento intimo. I due hanno raggiunto un obiettivo importante, da quando sono nella casa più spiata d’Italia, e di nascosto dal volto di Forum la giovane ha voluto rendere la loro giornata indimenticabile.

Le immagini sono state diffuse dalla regia del GF Vip 7, che hanno ripreso passo dopo passo il momento commovente tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo è parso incredulo, quindi la sorpresa è decisamente ben riuscita per la felicità dell’ex di Francesco Chiofalo. Ha avuto difficoltà a commentare quelle scene, che lo hanno reso uno degli uomini più felici del mondo. E siamo solamente all’inizio, visto che i due hanno tanta voglia di fare davvero sul serio.

Leggi anche: “Ma vattene a f…”. GF Vip, Edoardo Donnamaria è una furia col collega: “Non siamo amici” (VIDEO)





GF Vip 7, sorpresa di Antonella Fiordelisi ad Edoardo Donnamaria

Nelle scorse ore all’interno della casa del GF Vip 7 si è materializzato un momento da sogno tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Per loro non è stata una giornata come tutte le altre, visto che hanno festeggiato il loro primo mese da fidanzati. Ed è stata proprio la giovane a realizzare qualcosa di unico, con l’aiuto importante della produzione. Questa la sua premessa: “Di solito sono più brava con le parole che con i fatti, lo sai che sono logorroica ma questa volta non parlo e ho deciso di fare questo per te”.

Antonella Fiordelisi ha preparato per lei ed Edoardo una cena molto romantica, con la presenza di palloncini con la forma del cuore a testimonianza del grande sentimento che c’è tra di loro, e di fiori. A presenziare anche il compagno di avventura Luca Salatino, che è stato il cuoco della cena. E ha esclamato: “Posso solo dirvi che spesso nella vita ci facciamo troppe paranoie, dunque posso solo dirvi di godervi quello che vi state prendendo adesso e di non pensarci troppo”. Bellissima la reazione di Donnamaria.

Edoardo, oltre a baciare Antonella, non è riuscito a dire altro se non questa frase: “Che te devo dì, me sto a sentì male”. Quindi, è rimasto piacevolmente colpito da questa sorpresa straordinaria della sua fidanzata per il loro mesiversario. Lacrime di gioia anche per i tanti fan della coppia.